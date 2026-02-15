وداعاً لعين التاريخ في الإمارات: رحيل المصور المخضرم "راميش شوكلا"

ولم تكن هناك بوادر تشير إلى أن النهاية قد اقتربت؛ إذ ذكر نيل أن والده بدا بصحة جيدة في وقت سابق من ذلك اليوم، وأضاف: "بالأمس كان يشعر أنه بخير، وكان طبيعياً تماماً. ثم في لحظة ما، قرابة الساعة التاسعة مساءً، لاحظت سلوكاً غير معتاد عليه، كانت عيناه تدوران، وكان ذلك بسبب نقص الأكسجين الذاهب إلى دماغه أو قلبه"، ليُنقل بعدها على وجه السرعة إلى المستشفى.