"وداعاً لزحام المدينة"..عشاق البر يستقبلون 2026 تحتَ سماء الصحراء

ليلة رأس السنة وخلال استعداد المدينة لإغلاق الطرق وازدحام الأماكن لساعات، اختار بعض السكان بهدوء اتجاهًا مختلفًا. بدلاً من التوجه نحو الألعاب النارية في وسط المدينة أو الحفلات على الواجهة البحرية، توجهوا نحو الصحراء بحثًا عن الفضاء والهدوء وطريقة أبطأ لاستقبال العام الجديد.
في ظهر يوم الثلاثاء، شوهدت أثيرا ومالو في متجر Day to Day في القوز، يدفعان عربة مليئة بمستلزمات التخييم. كانت هذه هي المرة الأولى التي يخططان فيها لقضاء ليلة رأس السنة في الصحراء، وتعكس قائمة التسوق التحضير الدقيق بدلاً من الاحتفال الفخم. امتلأت العربة بالفحم، وشواية محمولة، وأدوات الطهي، والطعام، وكراسي التخييم التي تم شراؤها حديثًا.
قالت أثيرا: “كنا نعلم أن إغلاق الطرق سيبدأ مبكرًا وأن الازدحام سيكون في كل مكان. لم نرغب في قضاء الليل عالقين في السيارة أو نحاول التحرك في المدينة.”
قالت مالو إن القرار جاء من الرغبة في شيء أكثر هدوءًا. “هذه هي المرة الأولى التي نقضي فيها ليلة رأس السنة في الصحراء. أردنا فقط تجنب الفوضى.”
لم يقرر الثنائي بعد على موقع محدد، وبدلاً من ذلك اختاروا إبقاء خططهم مرنة. قالوا إنهم يخططون للاستكشاف ورؤية المكان الذي يشعرون بأنه مناسب قبل الإعداد لليلة. كان من المتوقع أن تكون نفقاتهم الإجمالية للرحلة بين 700 و800 درهم، لتغطية جميع الضروريات اللازمة للإقامة الليلية.
قالت أثيرا: “لم يكن لدينا معدات تخييم بالفعل، لذلك كان علينا شراء كل شيء. كانت الكراسي مهمة لأننا نخطط للجلوس في الخارج لفترة طويلة.”
على بعد مسافة قصيرة بالسيارة، أعمق في الصحراء، كانت مجموعة أخرى تستقر بالفعل لليلة. بالنسبة لمجموعة من الأصدقاء الفلبينيين، لم تكن ليلة رأس السنة مجرد بضع ساعات من الاحتفال بل تجمع ليلي سيمتد إلى الساعات الأولى من العام الجديد.
وصلوا مع خمس خيام، مع توقع انضمام المزيد من الأصدقاء لاحقًا، مما حول المنطقة إلى مخيم صغير. مع غروب الشمس، كان الفريق مشغولًا بتجميع خيمة كبيرة مشتركة حيث خططوا للجلوس معًا ومشاهدة الألعاب النارية من بعيد.
قالت هيرنالين ب. بابا، مقيمة في دبي: “نأتي إلى الصحراء في كل عطلة وكلما سنحت لنا الفرصة. إنه أقل ضغطًا من أي نشاط آخر، وقد أتقنناه.”
بالنسبة للمجموعة، أصبح التخييم في الصحراء تقليدًا بدلاً من خطة لمرة واحدة. مع مرور الوقت، قالوا إنهم تعلموا كيفية التحضير بشكل صحيح، من اختيار المكان المناسب إلى جلب ما يكفي من الطعام والماء والمعدات للبقاء مرتاحين طوال الليل.
قالت ليليبيث ي. بوكان، أيضًا مقيمة في دبي: “لا يوجد ازدحام، لا ضغط، ولا عجلة. نخطط مسبقًا، نحضر كل ما نحتاجه، ونستمتع بالليل معًا.”
على عكس احتفالات المدينة، التي غالبًا ما تتطلب حجوزات وتذاكر وجداول زمنية محددة، قدمت الصحراء الحرية. قالت المجموعة إنهم يمكنهم الطهي عندما يريدون، والجلوس معًا دون حدود زمنية، والنوم تحت السماء المفتوحة بمجرد انتهاء الاحتفالات.
بالقرب من هناك، حولت عائلة أخرى إعدادها الصحراوي إلى شيء احتفالي. برزت الخيام المزينة ضد الرمال، مع أضواء الجنيات والتفاصيل الصغيرة التي أعطت المخيم شعورًا مرحبًا.
وصل مهند مع زوجته حوالي الساعة السابعة مساءً، بعد أن قاد السيارة طوال الطريق من الشارقة لقضاء ليلة رأس السنة في الصحراء. جاء الزوجان مستعدين تمامًا، وأقاموا خيمتهم مبكرًا للاستقرار قبل حلول الليل.
قال مهند: “جئنا طوال الطريق من الشارقة”، موضحًا أن تجنب ازدحام المدينة كان يستحق القيادة الطويلة.
وأضاف أن زوجته تستمتع بالذهاب إلى أبعد الحدود، حتى عندما يتعلق الأمر بالإيماءات الصغيرة. لقد قامت بتعبئة المزيد من حلوى المارشميلو، ليس فقط لنار المخيم الخاصة بهم، ولكن لتوزيعها على الأشخاص الذين يخيمون بالقرب منهم.
قال: “هي دائمًا تحضر أكثر مما نحتاج. تحب المشاركة مع الجميع حولها.”
“نحن نريد شيئًا بسيطًا فقط”، قالت مالو. “طعام، الجلوس معًا، وبدء العام بهدوء.”
