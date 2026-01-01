"وداعاً لزحام المدينة"..عشاق البر يستقبلون 2026 تحتَ سماء الصحراء

في ظهر يوم الثلاثاء، شوهدت أثيرا ومالو في متجر Day to Day في القوز، يدفعان عربة مليئة بمستلزمات التخييم. كانت هذه هي المرة الأولى التي يخططان فيها لقضاء ليلة رأس السنة في الصحراء، وتعكس قائمة التسوق التحضير الدقيق بدلاً من الاحتفال الفخم. امتلأت العربة بالفحم، وشواية محمولة، وأدوات الطهي، والطعام، وكراسي التخييم التي تم شراؤها حديثًا.