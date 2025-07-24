الإمارات

وداعاً لرموز التحقق.. بنوك الإمارات تتحول إلى التطبيقات بدءاً من 25 يوليو

سيتم تطبيق التغيير على جميع أنواع التحويلات المالية المحلية والدولية والمعاملات عبر الإنترنت
وداعاً لرموز التحقق.. بنوك الإمارات تتحول إلى التطبيقات بدءاً من 25 يوليو
تاريخ النشر

تعتزم البنوك الإماراتية التوقف تدريجياً عن إرسال كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني للمعاملات الرقمية اعتباراً من 25 يوليو 2025، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الإمارات اليوم.

وسيُطبّق هذا التغيير على جميع أنواع التحويلات المالية المحلية والدولية والمعاملات الإلكترونية. بدلاً من استخدام كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، ستعتمد البنوك على المصادقة عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، باستخدام ميزات التأكيد داخل التطبيق.

يؤكد إشعار رسمي، مُسلَّط الضوء عليه في التقرير، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسيتم تنفيذها على مراحل. وسيحتاج العملاء إلى تفعيل ميزة التحقق عبر التطبيق واستخدامها لإتمام المعاملات.

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يهدف التغيير إلى تحسين الأمان وتقليل مخاطر الاحتيال المرتبطة بكلمات المرور لمرة واحدة المستندة إلى الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.

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