وداعاً لرموز التحقق: الإمارات تعزز الأمان في عالم البنوك الرقمي

ابتداءً من 25 يوليو 2025، ستتوقف البنوك في الإمارات تدريجياً عن إرسال كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمعاملات الرقمية. يأتي هذا التحول استجابةً للارتفاع الكبير في عمليات الاحتيال المصرفي المتطورة، حيث يرى خبراء الأمن السيبراني أن OTPs أصبحت قديمة وعرضة للاختراق.
أشاد خبير الأمن السيبراني رياض كمال أيوب بالبنوك والجهات التنظيمية في الإمارات "لاعتمادها تقنيات مصادقة رائدة لتأمين المعاملات وحماية هويات العملاء وتوفير تجارب مستخدم سلسة". وأشار أيوب إلى أن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اتخذ خطوات حاسمة منذ عام 2024 لإصلاح أساليب المصادقة التقليدية، وخاصةً OTPs، التي أثبتت ضعفها أمام تقنيات القرصنة الحديثة.
يشارك رياض كمال أيوب، المدير العام لمجموعة رياد ومقرها الإمارات، تفاصيل حول التقنيات الناشئة للمصادقة وكيف ستعيد تعريف ثقة العملاء في القطاع المصرفي بالإمارات:
1. مفاتيح المرور (Passkeys ومصادقة FIDO2):
تعتمد هذه التقنية على معايير FIDO2 لتمكين المصادقة بدون كلمة مرور، بالاستفادة من مفاتيح التشفير المخزنة مباشرة على جهاز المستخدم. عند دمجها مع أجهزة الاستشعار البيومترية (مثل Face ID أو Touch ID)، توفر مفاتيح المرور تجربة تسجيل دخول سلسة بلمسة واحدة.
الميزات الرئيسية:
مصادقة بدون كلمة مرور، تستخدم التشفير غير المتماثل للأمان.
دمج القياسات الحيوية (التعرف على الوجه، بصمات الأصابع) لسهولة الوصول.
مقاومة لهجمات التصيد الاحتيالي، وتبديل بطاقة SIM، وحشو بيانات الاعتماد التي يستخدمها المحتالون بشكل متكرر.
2. الهوية اللامركزية (DID):
تضع هذه التقنية التحكم في الهوية الرقمية في أيدي المستخدمين من خلال بيانات الاعتماد القابلة للتحقق تشفيرياً والمخزنة على الأجهزة الشخصية أو المحافظ الرقمية.
الميزات الرئيسية:
هوية رقمية يتحكم فيها المستخدم، مما يقلل الاعتماد على السلطات المركزية.
عمليات آمنة للترحيب والتعرف على العميل (KYC) دون كشف البيانات لنقطة فشل واحدة.
مدعومة بمبادرات عالمية مثل محفظة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي، والتي تؤثر على التوجه التنظيمي في الإمارات.
3. القياسات الحيوية السلوكية:
تُصادق هذه التقنية على المستخدمين بناءً على كيفية تفاعلهم مع أجهزتهم، مثل إيقاع الكتابة، وأنماط التمرير، وحركات الماوس، وطريقة التعامل مع الجهاز. تعمل هذه الطبقة المستمرة وغير المرئية من المصادقة في الخلفية، وتراقب باستمرار السلوك غير المعتاد.
الميزات الرئيسية:
مصادقة مستمرة - لا حاجة لتسجيلات دخول متكررة.
تكتشف الانحرافات الدقيقة عن سلوك المستخدم الطبيعي، وتحدد الاحتيال المحتمل على الفور.
غير تدخلية، مما يحافظ على تجربة المستخدم السلسة.
4. التشفير ما بعد الكمي (PQC):
يهدف PQC إلى تسليح البنوك بشكل استباقي ضد خطر الحوسبة الكمومية الوشيك الذي يهدد بتقنيات التشفير الحالية. تستخدم هذه التقنية خوارزميات جديدة مصممة لمقاومة الهجمات الكمومية.
الميزات الرئيسية:
تستخدم خوارزميات مقاومة للكم لحماية البيانات والمصادقة.
موصى بها من قبل السلطات الرائدة مثل NIST.
تضمن جاهزية الأنظمة المصرفية في المستقبل مع نضوج القدرات الكمومية.
5. أجهزة المصادقة المادية (Hardware Authenticators):
هي مفاتيح أمان مادية، مثل YubiKeys، توفر طبقة إضافية من الحماية من خلال مطالبة المستخدمين بامتلاك جهاز مادي للمصادقة. على عكس رموز الرسائل القصيرة أو OTPs المستندة إلى التطبيقات، فإن أجهزة المصادقة المادية محصنة ضد البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وتهديدات الوصول عن بعد.
الميزات الرئيسية:
مصادقة متعددة العوامل (MFA) تعتمد على امتلاك الجهاز.
لا تعتمد على شبكات الهاتف المحمول أو الاتصال بالإنترنت للتحقق.
آمنة للغاية ضد الأجهزة المصابة بالبرامج الضارة والتصيد الاحتيالي والوصول غير المصرح به عن بعد.
6. الكشف عن التزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-powered deepfake detection):
مع تزايد شعبية المصادقة بالوجه والصوت، تتزايد أيضاً التهديدات من التزييف العميق (deepfakes) - الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوتيات التي يتم إنشاؤها اصطناعياً لانتحال شخصية مستخدمين حقيقيين. تحلل أدوات الكشف عن التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخصائص الدقيقة، مثل الحيوية ودرجة الحرارة والتعبيرات الدقيقة، للتمييز بين الهويات الحقيقية والمزيفة.
الميزات الرئيسية:
الكشف عن الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتأكيد وجود إنسان حقيقي.
المسح بالأشعة تحت الحمراء وتحليل التعبيرات الدقيقة لتعزيز الدقة.
الحماية ضد هجمات الانتحال التي تستهدف القياسات الحيوية للوجه والصوت.
7. منصات الهوية المستندة إلى السحابة (Cloud-based identity platforms):
تسمح هذه المنصات للبنوك بنشر حلول مصادقة متقدمة تتناسب مع الطلب مع البقاء متوافقة مع اللوائح المتطورة.
الميزات الرئيسية:
إدارة هوية مركزية لجميع القنوات الرقمية.
قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة مقارنة بالحلول التقليدية المحلية.
أكد رياض أيوب أنه مع تطور المحتالين، يجب أن تتطور أيضاً التكنولوجيا التي تحمي النظام المالي. من خلال تجاوز الأنظمة القديمة المعرضة للخطر مثل OTPs وتبني أدوات مثل مفاتيح المرور، والهويات اللامركزية، والقياسات الحيوية السلوكية، والتشفير ما بعد الكمي، وأجهزة المصادقة المادية، والكشف عن التزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الهوية المستندة إلى السحابة، تقوم البنوك في الإمارات ببناء دفاعات مرنة ضد الاحتيال مع توفير تجارب رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.
واختتم حديثه بالقول: "إن التزام الإمارات بالابتكار لا يحمي العملاء فحسب، بل يعزز أيضاً سمعة الدولة كشركة رائدة عالمياً في التمويل الرقمي. ويشير المعدل السريع للتبني اليوم إلى مستقبل تتعايش فيه الأمن والراحة والخصوصية - مما يوفر تجارب مصرفية آمنة بقدر ما هي سهلة."