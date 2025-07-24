وداعاً لرموز التحقق: الإمارات تعزز الأمان في عالم البنوك الرقمي

الإمارات تودع كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs): ثورة في أمن المعاملات المصرفية

ابتداءً من 25 يوليو 2025، ستتوقف البنوك في الإمارات تدريجياً عن إرسال كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمعاملات الرقمية. يأتي هذا التحول استجابةً للارتفاع الكبير في عمليات الاحتيال المصرفي المتطورة، حيث يرى خبراء الأمن السيبراني أن OTPs أصبحت قديمة وعرضة للاختراق.

أشاد خبير الأمن السيبراني رياض كمال أيوب بالبنوك والجهات التنظيمية في الإمارات "لاعتمادها تقنيات مصادقة رائدة لتأمين المعاملات وحماية هويات العملاء وتوفير تجارب مستخدم سلسة". وأشار أيوب إلى أن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اتخذ خطوات حاسمة منذ عام 2024 لإصلاح أساليب المصادقة التقليدية، وخاصةً OTPs، التي أثبتت ضعفها أمام تقنيات القرصنة الحديثة.

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