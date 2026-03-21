"وداعاً لربة المنزل".. حمدان بن محمد يُقر لقب "صانعة أجيال" تكريماً للأم

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تهانيه بمناسبة عيد الأم، مسلطاً الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الأمهات في تشكيل المجتمع. وقال سموه: "الأمهات هن المدرسة الأولى لأبنائهن، والمكان الذي يتعلم فيه الأطفال الانتماء والمسؤولية والقيم التي تبني أمماً قوية".

كما كشف سموه عن مبادرة هادفة تقديراً للأمهات، حيث وجه هيئة تنمية المجتمع باعتماد مسمى "صانعة أجيال" بدلاً من "ربة منزل"، وذلك اعترافاً بدورٍ لا يمكن للكلمات أو الألقاب أن توفيه حقه، بحسب تعبيرسمو الشيخ حمدان.

واختتم سموه بقوله: "إلى جميع أمهاتنا... شكراً لكم. أنتنَّ أساس كل خير. كل عام وأنتنَّ بخير بمناسبة عيد الأم". كما شارك الشيخ حمدان مقطع فيديو مؤثراً يحتفي بالحب والقوة والأثر الدائم للأمهات في بناء الأسر والمجتمع.