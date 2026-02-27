وداعاً لانتظار جواز السفر..تأشيرة بريطانيا في الإمارات "رقمية" بالكامل

سيتمكن المقيمون في الإمارات الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة الآن من الاحتفاظ بجوازات سفرهم أثناء معالجة طلباتهم. يأتي هذا بعد أن أطلقت الحكومة البريطانية نظام تأشيرة إلكترونية رقمي جديد اعتبارًا من 25 فبراير 2026.

تحل هذه الخطوة من قبل هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI) محل ملصق التأشيرة التقليدي الذي يوضع داخل جوازات السفر بحالة إقامة رقمية بالكامل. بالنسبة لآلاف السياح ورجال الأعمال والطلاب المقيمين في الإمارات، يعني هذا مرونة أكبر عند التخطيط للرحلات الدولية.

ما الذي يتغير بالنسبة للمتقدمين من الإمارات؟

بموجب النظام الجديد، لن يضطر المتقدمون بعد الآن إلى تسليم جوازات سفرهم أثناء انتظار القرار - وهو مصدر قلق رئيسي للمسافرين الدائمين في الإمارات الذين غالبًا ما يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات متعددة في وقت واحد. أولئك الذين أرادوا الاحتفاظ بجواز سفرهم معهم كان عليهم دفع رسوم إضافية للقيام بذلك.

ومع ذلك، بموجب النظام الجديد، يمكن للمتقدمين المغادرة بجوازات سفرهم ومواصلة وضع خطط سفر أخرى بمجرد تقديم البيانات البيومترية والمستندات في مركز التأشيرات.

“يستخدم أكثر من 10 ملايين شخص بالفعل التأشيرات الإلكترونية الآمنة والمريحة، والتي تحل محل وثائق حالة الهجرة المادية مثل تصاريح الإقامة البيومترية (BRPs) وملصقات التأشيرة في جوازات السفر. نحن الآن في المراحل النهائية من التنفيذ، حيث أصبحت التأشيرات الإلكترونية هي الدليل الافتراضي للحالة لمعظم مسارات الهجرة إلى المملكة المتحدة،” حسبما ذكرت هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة.

بالنسبة للمقيمين في الإمارات الذين يسافرون بانتظام عبر أوروبا أو آسيا أو أمريكا الشمالية، فإن القدرة على التقدم بطلب للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة مع التقدم في نفس الوقت لوجهات أخرى يمكن أن يقلل بشكل كبير من اضطرابات السفر.

لا تأخير في البريد

سيظل يتعين على المتقدمين إكمال نموذج عبر الإنترنت عبر موقع الحكومة البريطانية وحجز موعد مع VFS Global، التي تدير مراكز طلبات التأشيرات في الإمارات.

في المركز، سيقومون بتقديم المستندات وتسجيل البيانات البيومترية. بعد ذلك، يمكنهم المغادرة بجوازات سفرهم وانتظار القرار إلكترونيًا. إذا تمت الموافقة، سيتم إرسال تعليمات حول كيفية الوصول إلى التأشيرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني.

قال سرينارايان سانكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في VFS Global: “إن الانتقال إلى التأشيرات الإلكترونية سيعزز بشكل كبير عملية العملاء للمسافرين، ويوفر لهم سهولة ومرونة الاحتفاظ بجوازات سفرهم، مما يسمح بتقديم طلبات إلى دول أخرى في هذه الأثناء.”

ومن المزايا الأخرى للمتقدمين من الإمارات العربية المتحدة القضاء على تأخيرات البريد السريع، حيث لن تكون هناك حاجة لاستلام أو تسليم جواز السفر بمجرد اتخاذ القرار.

حسابات

قبل السفر، يجب على العملاء إنشاء حساب UKVI، والوصول إلى تأشيرتهم الإلكترونية عبر الإنترنت والتأكد من صحة جميع التفاصيل. ستكون الحالة الرقمية بمثابة إثبات رسمي لإذن الهجرة الخاص بهم لدخول المملكة المتحدة.

مع كون الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر مراكز السفر الخارجية ازدحامًا في المنطقة، من المتوقع أن يؤدي التحول إلى التأشيرات الإلكترونية إلى جعل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر سلاسة للمقيمين الذين يقومون برحلات دولية متعددة كل عام.