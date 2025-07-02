وداعًا عمر: حلم الذكاء الاصطناعي يغرق في مسبح بالعين

كان الصبي السوداني الذي يبلغ من العمر 15 عامًا وغرق يوم الجمعة 27 يونيو، يحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي وكان معروفًا بين مجتمعه بانضباطه وتفوقه الأكاديمي وتفانيه في الصلاة.

توفي عمر يوسف عمر أثناء ممارسة السباحة مع أصدقائه في المسبح الأولمبي بجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، حسبما أكد والده يوسف عمر محمد لصحيفة خليج تايمز .

وقال محمد: "وقع الحادث يوم الجمعة حوالي الساعة السابعة والنصف أو الثامنة مساءً. كان هناك مع خمسة من زملائه. سبحوا وتدربوا، وعندما أرادوا المغادرة، قال لهم عمر: "أرجوكم، أعطوني خمس دقائق إضافية لأستمتع بالماء"."

وذهب أصدقاؤه لتغيير ملابسهم ولكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه عندما عادوا.

بدأوا بسؤال المتواجدين، لكن لم يُخبرهم أحدٌ برؤيته، أوضح. "فعادوا إلى المسبح ووجدوه غارقًا. اتصل صديقه المقرب بالشرطة والإسعاف، فنقلوه إلى مستشفى توام. التي أعلنت وفاته."

قال الأب، الذي كان خارج البلاد آنذاك، إنه غير متأكد مما إذا كان ابنه قد توفي قبل وصوله إلى المستشفى أم بعده. "على أي حال، اضطرت سيارة الإسعاف إلى نقله".

هرع الأب عائدًا إلى البلاد فور تلقيه الخبر المفجع. ورغم حزنه على فراقه، إلا أنه يتقبل مشيئة الله بصبرٍ ويقينٍ عميقين.

رغم حب عمر للسباحة، قال والده إنه كان لا يزال مبتدئًا. "لم يكن يجيد السباحة حقًا. لم يبدأ تعلمها إلا قبل شهرين من الحادثة."