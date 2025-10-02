وداعاً "جين غودال".. دبي تكشف عن تأثيرها المستمر في تمكين الشباب ونشر الاستدامة

تتذكر دولة الإمارات عالمة الرئيسيات البريطانية جين غودال التي تركت إرثاً عميقاً من خلال شراكتها الواسعة مع "إكسبو سيتي دبي"، حيث أسست برامج تعليم بيئي تحويلية تواصل إلهام الشباب في جميع أنحاء المنطقة.

توفيت غودال، التي أحدثت أبحاثها الرائدة عن الشمبانزي تحولاً في فهمنا للعالم الطبيعي وأصبحت واحدة من أكثر المدافعين عن الحياة البرية تبجيلاً، عن عمر يناهز 91 عاماً يوم الأربعاء.1 وأكد معهد جين غودال أنها "توفيت بسلام أثناء نومها في لوس أنجلوس" خلال جولة لإلقاء محاضرات في الولايات المتحدة.

تأثير دائم في "إكسبو سيتي"

أشادت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للتعليم والثقافة في "إكسبو سيتي دبي"، بتأثير غودال الدائم على المجتمع. وقالت في بيان: "إن إرث الدكتورة جين غودال منسوج بعمق في إكسبو سيتي، بدءاً من محمية النحل في جناح 'تيرا' وصولاً إلى مكتب برنامج 'الجذور والبراعم' الذي يواصل تمكين الشباب هنا في الإمارات."

وأضافت: "من خلال عملها، ألهمت الشباب ليؤمنوا بقدرتهم على إحداث فرق، وذكّرتنا بأننا جزء من نظام بيئي أكبر يجب أن يمتد فيه اللطف والرعاية ليشمل الناس والحيوانات والعالم الطبيعي. لقد أظهرت لنا أن الأمل باقٍ حتى في عالم مليء بالتحديات، وأن كل فعل، مهما كان صغيراً، يمكن أن يخلق تموجات من التغيير الإيجابي. سنكرم الدكتورة جين بمواصلة عملنا بتفانٍ وهدف، مسترشدين دائماً بإيمانها بالتعاطف وبمسؤوليتنا المشتركة لحماية الكوكب."

برنامج "الجذور والبراعم"

بدأ تعاون غودال مع "إكسبو سيتي دبي" في يناير 2024 بإنجاز بارز: إنشاء أول مكتب دائم لبرنامج "الجذور والبراعم" (Roots & Shoots) في المنطقة بجناح "تيرا – جناح الاستدامة"، الذي يشكل قلب برامج التعليم الأخضر في "إكسبو سيتي".

يُعدّ مكتب "الجذور والبراعم" في "تيرا" مركزاً إقليمياً للتعاون، ويبني على مهمة الجناح المتمثلة في وضع العمل المناخي في طليعة اهتمامات الجميع. ويستفيد البرنامج من شبكة المدارس الواسعة في "إكسبو سيتي" للتوسع بين المؤسسات الحكومية والخاصة باللغتين العربية والإنجليزية، مقدماً ورش عمل تفاعلية للطلاب تشمل زراعة الأشجار وتربية النحل والحفاظ على الموائل.2

"غيّروا الناس من الداخل"

خلال شراكتها، شاركت غودال فلسفتها حول إحداث تغيير بيئي دائم من خلال إشراك الشباب. وفي مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز، سلطت الضوء على أن الشركات الراسخة قد تحولت عندما تأثرت بآراء الشباب والأطفال.

قالت غودال: "تحدثت مع الكثير من الرؤساء التنفيذيين وكبار الشركات، وأدركت شيئاً واحداً هو أنه لا جدوى من الصراخ عليهم بأنهم مخطئون. لن يستمعوا. لتغيير الناس يجب أن تغيرهم من الداخل. عليك أن تصل إلى قلوبهم."

واستشهدت بمثال: "التقيت بالرئيس التنفيذي لشركة متعددة الجنسيات وقال: 'لقد حاولت في السنوات القليلة الماضية أن أجعل عملي أكثر استدامة وأخلاقية في سلسلة التوريد وطريقة تعاملنا مع عملائنا، لكن ذلك لم يحدث. ولكن بمجرد أن قال طفلي: أبي، أخبرني أن ما تفعله لا يضر الكوكب؟ لأنه كوكبي أنا'. لقد وصل ذلك إلى قلبه. لذا فإن برنامج 'الجذور والبراعم' يدور بالكامل حول إدخال الأطفال إلى الطبيعة."

في يناير 2025، عادت غودال إلى دبي لتدشين "حديقة جين غودال للملقحات" في "تيرا"، وهي ملاذ للنحل المحلي وفصل دراسي حي للزوار.

نبذة عن مسيرتها

وُلدت غودال في لندن في 3 أبريل 1934، وبدأ افتتانها بالحيوانات في طفولتها. في عام 1957، سافرت إلى كينيا وبدأت بحثها الرائد عن الشمبانزي في تنزانيا. اكتشافها بأن الشمبانزي يصنع ويستخدم الأدوات هزّ العالم العلمي وأعاد تعريف العلاقة بين البشر والحيوانات. وامتد عملها إلى ما هو أبعد من البحث إلى الدفاع المستمر عن البيئة، حيث أسست معهد جين غودال عام 1977 لمواصلة عملها في هذا المجال.3