وحدات إماراتية متخصصة تشارك في تأمين أولمبياد باريس

مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس رسمياً يوم الجمعة، بدأت الشرطة الإماراتية جهودها لتأمين الحدث، الذي يطلق عليه اسم "أعظم عرض على وجه الأرض".

فريق الدعم؛ الذي خضع لتدريبات ميدانية صارمة وتدريب لغوي استعداداً لهذا الحدث العالمي، يقوم بمساعدة الشرطة الفرنسية في إطار التعاون المشترك.

ويساعد الفريق؛ الذي يضم أفراداً مدربين ووحدات متخصصة، الشرطة الفرنسية في تأمين الملاعب وطرق الوصول ومواقع الفرق والحشود الكبيرة المتوقعة للحدث الرياضي العالمي، الذي يجمع الناس من جميع أنحاء العالم.