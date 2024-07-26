الإمارات

وحدات إماراتية متخصصة تشارك في تأمين أولمبياد باريس

فريق الدعم الإماراتي خضع لتدريبات ميدانية صارمة استعداداً للحدث العالمي لمساعدة الشرطة الفرنسية
وزير الداخلية الفرنسي في حديث مع أعضاء الفريق الإماراتي
وزير الداخلية الفرنسي في حديث مع أعضاء الفريق الإماراتي

مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس رسمياً يوم الجمعة، بدأت الشرطة الإماراتية جهودها لتأمين الحدث، الذي يطلق عليه اسم "أعظم عرض على وجه الأرض".

فريق الدعم؛ الذي خضع لتدريبات ميدانية صارمة وتدريب لغوي استعداداً لهذا الحدث العالمي، يقوم بمساعدة الشرطة الفرنسية في إطار التعاون المشترك.

ويساعد الفريق؛ الذي يضم أفراداً مدربين ووحدات متخصصة، الشرطة الفرنسية في تأمين الملاعب وطرق الوصول ومواقع الفرق والحشود الكبيرة المتوقعة للحدث الرياضي العالمي، الذي يجمع الناس من جميع أنحاء العالم.

شاهد الفيديو أدناه:

تأمين الصالات وقاعات الإجتماعات
تأمين الصالات وقاعات الإجتماعات
ضابطة إماراتية في جولة تفتيشية بالكلاب البوليسية
ضابطة إماراتية في جولة تفتيشية بالكلاب البوليسية
تدريبات ميدانية صارمة
تدريبات ميدانية صارمة
تأهيل لغوي لأعضاء الفريق
تأهيل لغوي لأعضاء الفريق

وفور وصولها، بدأت وحدات الكلاب البوليسية الإماراتية على الفور في مسح المناطق المخصصة لها، بعد دراسة وتدريب مكثفين، كما بدأت وحدات متخصصة من الفريق في تسيير دوريات ماشية في مختلف أنحاء العاصمة الفرنسية.

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