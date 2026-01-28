وجهك وكفك.. وسيلة الدفع المقبلة في الإمارات

ستصبح بصمة وجهك وكفك قريباً وسيلة الدفع الخاصة بك، حيث قدم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) أول حل للدفع البيومتري في المنطقة.

يتم عرض المبادرة حالياً في مرحلة "إثبات المفهوم" (Proof-of-Concept) في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، مما يتيح للعملاء إتمام عمليات الدفع من خلال التحقق من هويتهم عبر تقنيات التعرف على الوجه أو بصمة الكف، مما يلغي الحاجة إلى البطاقات البلاستيكية أو الأجهزة المحمولة.

ولم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لتوسيع النظام خارج المرحلة التجريبية. ويجري تنفيذ هذا المشروع من خلال "برنامج المختبر التنظيمي" (Sandbox) ومركز الابتكار التابع للمصرف المركزي في معهد الإمارات المالي، بالتعاون مع شركة "نتورك إنترناشيونال" (Network International)، وبدعم تقني من شركة "PopID".

وصرح المصرف المركزي بأن المرحلة التجريبية تُختبر في بيئة محكومة لتقييم المعايير الأمنية والكفاءة والجاهزية التشغيلية قبل أي عملية إطلاق على نطاق أوسع.

وقال سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في المصرف المركزي، إن مدفوعات الهوية البيومترية من شأنها تعزيز أمن المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين في آن واحد.

من جانبه، أشار مراد تشاغري سوزير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال"، إلى أنه من المتوقع أن تلعب المدفوعات البيومترية دوراً متزايداً في التجارة الرقمية، في ظل بحث المؤسسات المالية عن بدائل لأساليب الدفع التقليدية.