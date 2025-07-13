وجهتك الدراسية بالخارج: الإمارات تحدد معايير الجامعات لضمان مستقبل أبنائها

وضعت الحكومة الإماراتية معايير معينة للطلاب الإماراتيين الذين يسعون لمتابعة التعليم العالي في الجامعات الأجنبية. يمكن للمواطنين الإماراتيين الذين يسعون للقبول في الخارج لدراسة الدبلوم، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية، التحقق من أهلية المؤسسة، وفقاً للتصنيفات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراجعة تفصيلية للبرنامج والجامعة المختارة، وتصدر وثيقة رسمية تؤكد حالة الاعتماد للجامعة والبرنامج الأكاديمي، بعد اكتمال المراجعة.

خطوات التحقق من استيفاء المعهد المطلوب للمعايير:

اذهب إلى صفحة "خدمة معلومات البرامج الأكاديمية في الخارج للمواطنين الإماراتيين" على موقعهم الإلكتروني، وانقر على "بدء طلب جديد". اختر "استفسار عن برنامج أكاديمي". أدخل تفاصيل الجامعة والبرنامج الأكاديمي الذي ترغب في الاستفسار عنه. قم بتحميل المستندات المطلوبة. انقر على "إرسال" لإرسال طلبك للمراجعة والتحقق. قد يتم الاتصال بك لتقديم مستندات إضافية لدعم عملية المراجعة. الرجوع إلى الوثيقة الرسمية لتأكيد حالة الاعتماد للجامعة.

ملاحظات هامة ومتطلبات إضافية:

تتطلب الخدمة مراجعة من خبير، وقد تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام عمل. إذا لم يتم تقديم المستندات الإضافية المطلوبة في غضون 7 أيام من استلام الطلب، فسيتم إغلاق الطلب. إذا تم رفض طلبك، أو إذا كنت ترغب في الدراسة في جامعة غير مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، يمكنك تقديم طلب استثناء/إعادة نظر.

قد تختلف المستندات المطلوبة حسب الجامعة المختارة، وبلد الدراسة، وخلفيتك التعليمية، ومع ذلك، عادة ما تُطلب المستندات التالية: بطاقة هويتك الإماراتية ونسخة من جواز سفرك، تُظهر الرقم الموحد.

إلى جانب تعزيز الجاهزية المهنية، وُضعت المعايير من قبل الحكومة لتنظيم خيارات المنح الدراسية الدولية بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات.

المعايير: