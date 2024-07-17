وجهات سياحية جديدة للمقيمين في الإمارات

ويسلط الخبراء الضوء على أن العطلات الشاطئية الغريبة أصبحت جذابة بشكل خاص هذا العام، حيث اكتسبت دول جنوب آسيا وأفريقيا شعبية.

و قال "راهيش بابو"، المدير التنفيذي للعمليات لدى موقع "مسافردوت كوم" Musafir.com."بينما تجذب اليابان وفيتنام وتايلاند وهونج كونج وبالي وماليزيا وتايلاند السياح المميزين من خلال منسوجاتها الثقافية الغنية وحياتها الليلية النابضة بالحياة وشواطئها المثالية، فإنّ شواطئ زنجبار البكر والبراري الجامحة في كينيا تقدم تجربة لا مثيل لها مع الطبيعة والثقافة."

ووفقاً له، فإن البحر الأحمر في السعودية، المعروف بمياهه الفيروزية والشعاب المرجانية الخلابة في جزيرة البياضة، أصبح أيضاً خياراً شائعاً.

وأشار بابو أيضاً إلى الوجهات الناشئة في أوروبا الشرقية، لافتاً إلى الاهتمام المتزايد بلاتفيا وسلوفينيا. وقال: "على الرغم من أنّ معظم السياح يفضلون دول شنغن المشهورة، إلا أنّ 20-25% من السياح في دولة الإمارات متحمسون لاستكشاف مناطق جديدة ذات شعبية."

وأكد الخبراء أن هناك تحولاً في اتجاهات السفر بين المقيمين من جنسيات مختلفة في الإمارات، حيث يفضل العديد من المقيمين الفلبينيين دولاً في آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية.