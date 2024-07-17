وجهات سياحية جديدة للمقيمين في الإمارات
مع ارتفاع حرارة الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستكشف السكان مجموعة متنوعة من الوجهات لقضاء عطلاتهم، حيث يختار البعض أماكن أقل شهرة والتي أصبحت أماكن شعبية بشكل متزايد.
ويشير خبراء قطاع السفر إلى أنّ سكان دولة الإمارات يوسعون آفاقهم، ويكتشفون وجهات جديدة تقدم تجارب فريدة ومناطق سياحية متنوعة.
ووفقاً للخبراء، أصبحت نيوزيلندا وزنجبار، إلى جانب دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة، من الوجهات المفضلة للسياح من دولة الإمارات لقضاء عطلة الصيف هذا العام.
وأشار "داس أنتوني"، مؤسس شركة (ريجويس Rejoice) للسياحة، إلى أن نيوزيلندا تكتسب شعبية بين السكان، والتي كانت في السابق أقل شهرة بالنسبة لهم. قال أنتوني: "لقد استكشف سكان دولة الإمارات بلداناً في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين. لقد شهدنا العديد من السكان يسافرون إلى بلدان في هذه القارات كل صيف. ومع ذلك، فإن إحدى الدول التي تتزايد شعبيتها هي نيوزيلندا".
وأضاف: "أحد العوامل الرئيسية التي تجذب السكان إلى الدولة المشهورة بزراعة الكيوي هو الموسم. أوروبا حارة الآن، أمّا في نيوزيلندا، فالجو شتوي هناك. وهناك عامل آخر وهو القدرة على تحمل التكاليف والمناظر الطبيعية الخلابة إلى جانب عنصر استكشاف قارة جديدة بالكامل".
ويسلط الخبراء الضوء على أن العطلات الشاطئية الغريبة أصبحت جذابة بشكل خاص هذا العام، حيث اكتسبت دول جنوب آسيا وأفريقيا شعبية.
و قال "راهيش بابو"، المدير التنفيذي للعمليات لدى موقع "مسافردوت كوم" Musafir.com."بينما تجذب اليابان وفيتنام وتايلاند وهونج كونج وبالي وماليزيا وتايلاند السياح المميزين من خلال منسوجاتها الثقافية الغنية وحياتها الليلية النابضة بالحياة وشواطئها المثالية، فإنّ شواطئ زنجبار البكر والبراري الجامحة في كينيا تقدم تجربة لا مثيل لها مع الطبيعة والثقافة."
ووفقاً له، فإن البحر الأحمر في السعودية، المعروف بمياهه الفيروزية والشعاب المرجانية الخلابة في جزيرة البياضة، أصبح أيضاً خياراً شائعاً.
وأشار بابو أيضاً إلى الوجهات الناشئة في أوروبا الشرقية، لافتاً إلى الاهتمام المتزايد بلاتفيا وسلوفينيا. وقال: "على الرغم من أنّ معظم السياح يفضلون دول شنغن المشهورة، إلا أنّ 20-25% من السياح في دولة الإمارات متحمسون لاستكشاف مناطق جديدة ذات شعبية."
وأكد الخبراء أن هناك تحولاً في اتجاهات السفر بين المقيمين من جنسيات مختلفة في الإمارات، حيث يفضل العديد من المقيمين الفلبينيين دولاً في آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية.
وقال "جيفري سالاتان"، الرئيس التنفيذي لشركة (جيوف Geof) للسفر: "يسافر البعض إلى جزر المالديف ودول رابطة الدول المستقلة بسبب الحد الأدنى من متطلبات التأشيرة، بينما يفضل البعض الآخر اليابان ودول شرق آسيا. نتلقى العديد من الاستفسارات بشأن نيوزيلندا وأستراليا وكندا لأن هذه الدول مواتية خلال أشهر الصيف."
وتظل الولايات المتحدة الوجهة المفضلة لأولئك الذين يبحثون عن تجارب متنوعة، وفقاً لوكلاء السفر. تسمح العطلات الصيفية للمقيمين بأخذ فترات راحة أطول، مما يمنحهم فرصة لاستكشاف الدولة الشاسعة و"التواصل مع العائلة في أرض الفرص".
وقال بابو: "بفضل مساحاتها الشاسعة والمناطق السياحية المتنوعة، توفر الولايات المتحدة الأمريكية ما يلبي رغبات كل مسافر". كما سلط الضوء على "زيادة بنسبة 10% في الطلب من قبل المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية".