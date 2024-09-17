وجهات سياحية بارزة في الإمارات تعيد استقبال الزوار قريباً

أعلنت سفاري الشارقة عن انطلاق موسمها الرابع، الذي من المقرر أن يبدأ في 23 سبتمبر. يعد هذا الموسم بتجربة مميزة للزوار مع فعاليات جديدة ومفاجآت مشوقة. ومع ولادة أكثر من 300 حيوان وطائر جديد هذا العام، تسلط هذه الإضافات الضوء على نجاح الجهود في الحفاظ على التنوع البيولوجي. سيحظى الزوار بفرصة نادرة لمشاهدة الحيوانات الصغيرة مع أمهاتها، مما يتيح لهم تجربة أعمق للطبيعة ودورة الحياة. يعد الموسم الرابع من سفاري الشارقة بتجربة استثنائية تمزج بين الترفيه والتعلم والاستكشاف.