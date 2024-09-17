وجهات سياحية بارزة في الإمارات تعيد استقبال الزوار قريباً
مع حلول فصل الشتاء وتوقعات انخفاض درجات الحرارة قريباً في الإمارات، تستعد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة لإعادة فتح أبوابها بعد إغلاقها خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتعتبر هذه الوجهات محببة للسياح والمقيمين على حد سواء، حيث توفر تجارب ترفيهية وتسوّقية، بالإضافة إلى فرص للاستمتاع بالطبيعة وسط ناطحات السحاب.
مع اقتراب نهاية فصل الصيف في شهر سبتمبر، تتيح هذه الوجهات للعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بالهواء النقي والنسيم البارد حتى حلول الصيف المقبل.
وفيما يلي بعض المعالم السياحية الرئيسية التي من المقرر إعادة فتحها قريباً:
القرية العالمية
تُعتبر القرية العالمية وجهة فريدة تجمع العديد من الدول في مكان واحد، حيث تقدم منتجات وعروض ترفيهية متنوعة. من المقرر أن تعيد فتح أبوابها في 16 أكتوبر 2024، وستستمر حتى 11 مايو 2025. وقد أعلنت الوجهة مؤخراً عن تحسينات جديدة في معالمها المتنوعة بالإضافة إلى باقات مخصصة لكبار الشخصيات (VIP).
سفاري دبي
موطن لأكثر من 3,000 حيوان من 78 نوعاً من الثدييات و50 نوعاً من الزواحف و111 نوعاً من الطيور، من المقرر أن تعيد "سفاري دبي" فتح أبوابها في 1 أكتوبر. ومع دخول موسمها السادس، خضع المنتزه لتحسينات كبيرة خلال أشهر الصيف التي أغلق فيها. ووفقاً لبلدية دبي، سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول المعالم الجديدة في الأسابيع المقبلة.
سفاري الشارقة
أعلنت سفاري الشارقة عن انطلاق موسمها الرابع، الذي من المقرر أن يبدأ في 23 سبتمبر. يعد هذا الموسم بتجربة مميزة للزوار مع فعاليات جديدة ومفاجآت مشوقة. ومع ولادة أكثر من 300 حيوان وطائر جديد هذا العام، تسلط هذه الإضافات الضوء على نجاح الجهود في الحفاظ على التنوع البيولوجي. سيحظى الزوار بفرصة نادرة لمشاهدة الحيوانات الصغيرة مع أمهاتها، مما يتيح لهم تجربة أعمق للطبيعة ودورة الحياة. يعد الموسم الرابع من سفاري الشارقة بتجربة استثنائية تمزج بين الترفيه والتعلم والاستكشاف.
سوق "رايب"
سوق "رايب"، المعروف ببيع الطعام والملابس والعديد من المنتجات المحلية، سيعيد فتح أبوابه قريباً. تعمل الأسواق في عطلات نهاية الأسبوع في مواقع مختلفة في دبي، وسيُعاد فتح السوق في أكاديمية بارك في 12 أكتوبر 2024. وسيقام السوق كل يوم سبت وأحد حتى مايو 2025.
الوجهات المفتوحة
وقد تم افتتاح بعض الأنشطة السياحية بالفعل بعد أن انخفضت درجات الحرارة تدريجياً من ذروتها خلال أشهر الصيف.
حديقة "جلو جاردن"
أعادت حديقة "جلو جاردن" في دبي فتح أبوابها في 11 سبتمبر لموسمها العاشر. يمكن شراء التذاكر للحديقة المضيئة وكذلك لحديقة الديناصورات عبر الإنترنت.
"جيس فلايت"
فتح "جيس فلايت"، أطول مسار انزلاقي في العالم، والذي يقع في جبال رأس الخيمة، أبوابه بعد انتهاء أشهر الصيف الحارة.
تبدأ أسعار التذاكر لهذه التجربة المثيرة من 299 درهماً إماراتياً.