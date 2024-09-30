وجبات مدرسية صحية ولذيذة للأطفال..نصائح ذهبية
مع حلول عطلة نهاية الأسبوع يخطط الآباء لإعداد وجبات مدرسية مغذية وجذابة لأطفالهم، مع العودة إلى الفصول الدراسية والملاعب المزدحمة، فإن التركيز على تقديم الوجبات المتوازنة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. يسعى العديد من الآباء إلى الحصول على المشورة من الخبراء بشأن هذه المهمة الأساسية لضمان حصول أطفالهم على التغذية التي يحتاجون إليها أثناء الاستمتاع بوجباتهم.
وشاركت رغدة عدي، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى "ميدكير" الشارقة، رؤاها حول إعداد صندوق وجبات المدرسة المثالي. وقالت لصحيفة خليج تايمز: "يجب أن تتضمن الوجبة أصنافاً صحية تحقق التوازن بين البروتين والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والدهون الصحية".
وتوصي بخيارات مثل الدجاج أو الحمص للحصول على البروتين، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة للحصول على الطاقة المستدامة، ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة للحصول على الفيتامينات الأساسية. وتقول: "إن المكسرات أو زبدة المكسرات هي مصدر رائع للدهون الصحية، في حين أن الوجبات الخفيفة مثل الجبن أو الزبادي يمكن أن تضيف دفعة للكالسيوم".
ومع ذلك، حذرت أولياء الأمور من الأطعمة التي يمكن أن تفسد بسهولة أثناء أيام الدراسة الطويلة. ونصحت بتجنب السلطات التي تحتوي على المايونيز أو منتجات الألبان غير المبردة. "فهذه المنتجات يمكن أن تنمو عليها البكتيريا بسرعة، وخاصة في الطقس الدافئ. وبدلاً من ذلك، يمكن إضافة الفواكه الكاملة، والخضروات المقطعة، وزبدة الجوز، والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، أو الفشار، حيث أن هذه الأصناف تظل آمنة ومغذية حتى بعد ساعات من الخروج
تجارب حقيقية لأمهات الإمارات:
شمسة الطنيجي هي مخططة حضرية وأم لطفلين صغيرين، شاركتنا نهجها لضمان حصول أطفالها على وجبات متوازنة. وقالت: "أعد وجبات تحتوي على مزيج من البروتين والخضروات والحبوب الكاملة لإضفاء جو من التشويق على الوجبات، كما أشرك أطفالي في اختيار الوجبات، مما يجعلهم أكثر حماسة لما يأكلونه".
وفي معرض حديثها عن التحديات، أكدت شمسة على أهمية اختيار الأطعمة التي تبقى طازجة لفترة أطول. وقالت: "أستخدم صناديق الغداء المعزولة للحفاظ على الطعام في درجة الحرارة المناسبة وأتجنب الأطعمة التي تفسد بسرعة"، مضيفة أنها حريصة بشأن مسببات الحساسية المحتملة.
رددت صانعة المحتوى مهرة العوضي مشاعر مماثلة في رحلتها كأم. وأوضحت: "قد يكون تحضير صندوق الوجبة المدرسية للطفل أمراً مربكاً. أركز على الوجبات المتوازنة والمتنوعة لإبقاء الأمر ممتعاً. كما أستخدم أكياساً معزولة مع أكياس ثلج لضمان بقاء الطعام طازجاً".
وأشارت مهرة إلى التحدي المتمثل في تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، حيث أنها من الممكن أن تفسد. ونصحت قائلة: "أقدم لهم هذه الأطعمة في الصباح الباكر، حيث إن إشراك الأطفال في إعداد الوجبات يجعلهم أكثر اهتماماً بتناول الخيارات الصحية".
وشاركتنا خلود الكسادي، وهي مهندسة معمارية وأم لابنتين، باستراتيجياتها في تحضير وجبات غداء مغذية. وأوضحت: "أخطط للأمر مسبقاً من خلال تحضير الوجبات في الليلة السابقة. وأسمح لأطفالي باختيار الأطعمة الصحية المفضلة لديهم، مما يشجعهم على تناول الطعام الصحي".
وأكدت خلود أيضاً على أهمية التخزين السليم. وقالت: "أشتري علب طعام معزولة عالية الجودة وأستخدم أكياس الثلج للأطعمة التي تحتاج إلى المحافظة على البرودة، حيث تساعد الأوعية محكمة الإغلاق على منع التلوث والحفاظ على الأطعمة طازجة".