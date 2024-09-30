وجبات مدرسية صحية ولذيذة للأطفال..نصائح ذهبية

ومع ذلك، حذرت أولياء الأمور من الأطعمة التي يمكن أن تفسد بسهولة أثناء أيام الدراسة الطويلة. ونصحت بتجنب السلطات التي تحتوي على المايونيز أو منتجات الألبان غير المبردة. "فهذه المنتجات يمكن أن تنمو عليها البكتيريا بسرعة، وخاصة في الطقس الدافئ. وبدلاً من ذلك، يمكن إضافة الفواكه الكاملة، والخضروات المقطعة، وزبدة الجوز، والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، أو الفشار، حيث أن هذه الأصناف تظل آمنة ومغذية حتى بعد ساعات من الخروج

تجارب حقيقية لأمهات الإمارات: