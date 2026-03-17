وثيقة عودة في 30 دقيقة ودعم على مدار الساعة.. الإمارات ترعى حاملي الإقامة الذهبية خلال الأزمات

سلطت جهود الإجلاء الأخيرة التي ساعدت السكان العالقين على العودة إلى الإمارات الضوء على إطار الدعم المتاح للمقيمين لفترات طويلة في الخارج، وخاصة حاملي الإقامة الذهبية.

نسقت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مؤخراً عودة حوالي 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين الذين تأثروا بالتطورات الإقليمية التي أدت إلى تعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي. وسلطت هذه المبادرة الضوء على الخدمات القنصلية الموسعة التي تقدمها الإمارات لحاملي الإقامة الذهبية في الخارج، والتي تم تقديمها لتوفير دعم إضافي أثناء حالات الطوارئ والأزمات.

ثقة مستمرة في الإقامة طويلة الأمد

وفقاً لما أوردته "خليج تايمز"، لا يزال الاهتمام بالإقامة الذهبية في الإمارات مستقراً رغم التوترات الإقليمية، حيث أفاد استشاريو التأشيرات ومراكز الخدمة باستمرار الاستفسارات من المهنيين والمستثمرين الساعين للحصول على إقامة طويلة الأمد. ويرى ممثلو القطاع أن المتقدمين يواصلون السعي للحصول على هذه الصفة، مما يعكس الثقة المستمرة في استقرار الإمارات وتوقعاتها الاقتصادية.

الخدمات القنصلية لحاملي الإقامة الذهبية

في أكتوبر 2025، أطلقت وزارة الخارجية حزمة مخصصة من الخدمات القنصلية المصممة خصيصاً لحاملي الإقامة الذهبية، وهي مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها عالمياً. وقامت السلطات بتوسيع نطاق خدمات الاستجابة للطوارئ والأزمات — التي كانت تقتصر سابقاً على مواطني الدولة — لتشمل حاملي الإقامة الذهبية.

تشمل الخدمات المتاحة عبر البرنامج:

وثائق عودة إلكترونية: في حال فقدان أو تلف جواز السفر أثناء التواجد في الخارج.

خط ساخن مخصص: للتواصل المباشر مع وزارة الخارجية.

مساعدة طارئة على مدار الساعة: بما في ذلك الدعم أثناء عمليات الإجلاء.

تُمنح هذه الخدمات أيضاً لأفراد الأسرة (الزوج/الزوجة والأبناء) المسجلين كمكفولين رسمياً ولديهم تصاريح إقامة سارية.

كيفية الحصول على "وثيقة العودة"

تعد هذه الخدمة من أبرز التسهيلات في حال فقدان الجواز، ويمكن التقديم عليها عبر موقع وزارة الخارجية أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass).

المتطلبات:

نسخة من بلاغ فقدان جواز السفر. تفاصيل الإقامة الذهبية. صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

مزايا الوثيقة:

تصدر عادةً خلال 30 دقيقة .

مجانية تماماً.

صالحة للدخول لمرة واحدة فقط إلى الإمارات.

مدة صلاحيتها 7 أيام من تاريخ الإصدار.

تُستخدم حصرياً للعودة إلى الإمارات ولا يمكن استخدامها للسفر أو العبور (الترانزيت) عبر دول أخرى.

للمساعدة: يمكن لحاملي الإقامة الذهبية الاتصال بمركز اتصال وزارة الخارجية (على مدار الساعة) من خارج الدولة على الرقم: 1133 493 2 971+.