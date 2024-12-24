وثائق السفر القديمة: رحلة تاريخية في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات

لا يقتصر بحث "بن صراي" على تحليل جوازات السفر ذاتها، فقد عمل فريقه على ما يقارب عشرة آلاف نموذج سجلت فيها بيانات الدخول والخروج، وتواريخ السفر، وأغراضه. وقد تم إثراء هذه المواد الأرشيفية بالروايات الشفوية التي تم جمعها من خلال المقابلات، والتي أجراها العديد منها طلابه الجامعيون.