والدة "إيلون ماسك" تكشف أسرار تربيته ورؤيته المستقبلية في قمة دبي
عندما كان طفلاً، كان "إيلون ماسك" بمثابة موسوعة والدته ودعمها التقني. وقالت "ماي ماسك" أيضاً إنه كان دائماً مدفوعاً برغبة في فعل الخير للناس وكان صاحب رؤية واضحة.
"إنه لا يفعل أشياء لتحدي الوضع الراهن"، كما يقول ماي. "إنه يفعل أشياء لفعل الخير. على سبيل المثال، عندما أطلق "زيب 2"، كان عبارة عن توجيهات عبر الإنترنت من الباب إلى الباب. فكرت وقتها أن هذا شيء رائع لأنني كنت أستخدم خرائط كبيرة للوصول إلى الأماكن. ثم بدأ "باي بال" وقال إنه سيكون بإمكانك إرسال المال عبر البريد الإلكتروني. ثم انتقل إلى" تسلا" ليصنع السيارات الكهربائية."
في حديثها في اليوم الثالث من قمة المليار متابع في دبي، قدمت ماي ماسك للجمهور لمحة عن طفولة أطفالها الثلاثة إيلون وكيمبال وتوسكا ماسك. انفصلت ماي، أخصائية التغذية وعارضة الأزياء الشهيرة، عن زوجها إيرول ماسك في عام 1979 ثم ربت أطفالها بمفردها لفترة من الوقت.
"إيلون يرى المستقبل"
إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم اعتباراً من يناير 2025، هو مالك شركة تيسلا ومنصة التواصل الاجتماعي "اكس" وشركة رحلات الفضاء "سبيس إكس". وقد اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مؤخراً لرئاسة اللجنة الاستشارية المقترحة، وزارة كفاءة الحكومة (DOGE).
وقالت ماي أن إيلون ماسك يتمتع بموهبة فريدة تتمثل في استشعار احتياجات المستقبل. وأضافت: "عندما أطلق سيارة سايبرتروك، قال إنها ستنقذ حياة أشخاص عالقين في الغابات أو قمم الجبال أو وسط المحيط. والآن يزود أماكن الحرائق في لوس أنجلوس بسيارات سايبرتروك. إنه يرى المستقبل. ويرى أين توجد الحاجة ويذهب ضد الجميع للخروج والعمل على تحقيقها".
وأضافت أيضاً عن المرة الأولى التي أخبرها فيها أنه سيطلق صواريخ، أنها اعتقدت أنها فكرة "لطيفة" لكنها تساءلت عن الحاجة إليها. وبفضل ذكائها وملاحظاتها الحادة، أثارت ماي الضحك والتصفيق من الجمهور بينما كانت تتحدث عن تجربتها في أبراج الإمارات جميرا يوم الاثنين.
"لقد ساعدني أطفالي كثيراً"
قالت ماي أن أطفالها كانوا يرونها تعمل بجد دائماً وأنهم ساهموا في مساعدتها. قالت: "عندما انفصلت، كان علي أن أبدأ عملي الخاص بسرعة كبيرة". "حصلت على درجتي ماجستير في العلوم، ثم حصلت على تدريب داخلي في المستشفى. أثناء التدريب، كنا في شقة بغرفة نوم واحدة. تحمل أطفالي كل ما فعلته وفي كل مرة انتقلت فيها، ساعدوني كثيراً. كان إيلون موسوعتي، وبالطبع خبيري التقني. كان كيمبو يطبخ لنا. ثم كانت توسكا ترد على الهاتف، أو كانت تكتب تقارير الطبيب إلى العناوين الرئيسية".
ابن ماي الآخر، كيمبال ماسك، هو طاهٍ ورجل أعمال، بينما ابنتها توسكا هي مخرجة أفلام وشاركت في تأسيس منصة "أو تي تي باسيون فليكس".
وأضافت أنها كانت تترك أطفالها دائماً يفعلون ما يريدون. وتتذكر قائلة: "عندما كنت في تورنتو، كنت ضابطة أبحاث، وأردت أن يأتي أطفالي للدراسة هناك مجاناً، لأنني موظفة. لكن كان عليهم دراسة شيء في مهنتهم الطبية لم يرغبوا في دراسته. لذلك قلت لهم، أنتم لوحدكم. كان عليهم التقدم بطلب للحصول على قروض، ودراسة ما يريدون. كان عليهم ديون بقيمة 100 ألف دولار عندما تخرجوا وكان الأمر متروكاً لهم. لقد اتخذوا قرارهم وكان عليهم دفع ثمنه، وهذا ما فعلوه".
وبحسب ماي، ورغم أن جميع أبنائها من أصحاب الملايين، إلا أن أياً منهم لم يكن مهتماً بالمال قط. وقالت: "لم يرغبوا قط في جني المال. لقد أرادوا دائماً أن يفعلوا الخير. لقد فعلوا الخير، واستثمروا في شركاتهم الخاصة، وحققت هذه الشركات نجاحاً كبيراً".