والدة "إيلون ماسك" تكشف أسرار تربيته ورؤيته المستقبلية في قمة دبي

قالت ماي أن أطفالها كانوا يرونها تعمل بجد دائماً وأنهم ساهموا في مساعدتها. قالت: "عندما انفصلت، كان علي أن أبدأ عملي الخاص بسرعة كبيرة". "حصلت على درجتي ماجستير في العلوم، ثم حصلت على تدريب داخلي في المستشفى. أثناء التدريب، كنا في شقة بغرفة نوم واحدة. تحمل أطفالي كل ما فعلته وفي كل مرة انتقلت فيها، ساعدوني كثيراً. كان إيلون موسوعتي، وبالطبع خبيري التقني. كان كيمبو يطبخ لنا. ثم كانت توسكا ترد على الهاتف، أو كانت تكتب تقارير الطبيب إلى العناوين الرئيسية".