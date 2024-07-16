وافد هندي يتغلب على المحن بدعم أصدقائه

وعندما سارت الأمور على ما يرام، أطلق شركة تجارية مع شريك في منطقة المصفح في أبو ظبي - وهو القرار الذي يندم عليه حتى الآن.

وأضاف: "لقد استثمرت كل مدخراتي في تأسيس شركة لتجارة المواد الغذائية. صديقي، وهو شريك في هذه الشركة، تراجع بعد الأشهر الأولى. وبحلول عام 2017، أصبحت الأمور صعبة، وبدأت أعاني من خسائر في العمل"، ومما زاد من بؤسه قيام أحد أقاربه بخداعه مما أدى إلى سجنه لمدة عام.

وأوضح :"لقد حصل قريبي، وهو زوج أختي، على شيكات ضمان باسم شركتي وجمع أموالاً ضخمة. ولكن عندما حان وقت السداد، اكتشفت أن هذه الشيكات راجعة لأنه لم يكن لدي أموال في حسابي. كما حصل أيضاً على شقة للإيجار في رأس الخيمة باستخدام شيكات الضمان الخاصة بي، والتي استرجعت أيضاً. لقد لعبها بذكاء، ووقعت أنا في مشكلة."

ومنذ أبريل 2017، لم يتمكن سوريندران من تجديد ترخيص شركته بسبب القضايا القانونية.

وقال سوريندران: "لقد خسرت كل هذه السنوات من حياتي في ست قضايا أمام المحكمة، وعام في السجن دون أي خطأ من جانبي. أصدقائي هم من قدموا لي الدعم والقوة طوال هذا الوقت، وقد ساعدوني في تسوية هذه القضايا".