واشنطن توافق على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لـ"جي 42" الإماراتية

وافقت الحكومة الأمريكية على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى شركة G42 الإماراتية.

سيؤدي ذلك إلى تسريع المشاريع الأساسية التي تجري بالفعل في الإمارات، بما في ذلك مشروع Stargate UAE، وهو تجمع حوسبة الذكاء الاصطناعي بقدرة ١ جيجاوات الذي يتم بناؤه بواسطة G42 لصالح OpenAI بالتعاون مع أوراكل، سيسكو، إنفيديا، ومجموعة سوفت بنك، والذي يعد جزءًا من الحرم الجامعي الأكبر للذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة، وهو مركز بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة ٥ جيجاوات مصمم لتوفير قدرة الحوسبة واستدلال منخفض التأخير للمنطقة الأوسع.

كما يدعم توسع التعاون التكنولوجي مع الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية وصناعة الرقائق، بما في ذلك مايكروسوفت، AMD، كوالكوم، سيريبراس، وغيرها.

ترخيص الرقائق المتقدمة يبني على صورة تشغيلية مشتركة تم تطويرها من خلال تعاون وثيق بين الولايات المتحدة والإمارات لتمكين الانتشار الآمن للتكنولوجيا الأمريكية عالميًا. سيتم تنظيم نشرها بواسطة بيئة التكنولوجيا المنظمة (RTE)، وهي إطار عمل عالمي للتكنولوجيا والامتثال تم تطويره بواسطة G42 وتمت الموافقة عليه بموجب إرشادات وزارة التجارة الأمريكية ومكتب الصناعة والأمن (BIS).

تظل الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي قامت بالفعل بتطوير بنية تحتية بهذا الحجم بما يتماشى مع الأطر التنظيمية الأمريكية، وضوابط التصدير، وبروتوكولات الحوكمة.

تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي نشرتها وتشغلها G42 ثلاثة من أفضل ٥٠٠ حاسوب فائق عالميًا، الأول والثاني في المنطقة، بالإضافة إلى الإعلان مؤخرًا عن حاسوبها الفائق Maximus-01 في نيويورك الذي يحتل المرتبة ٢٠ عالميًا. تمتد بصمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المتوسعة لـ G42 الآن عبر أبوظبي، فرنسا، والعديد من المواقع في الولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا، مينيسوتا، تكساس، ونيويورك.

قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42: "يمثل هذا الإعلان لحظة حاسمة لـ G42 وشركائنا حيث ننتقل من التخطيط إلى التنفيذ. نموذج البنية التحتية المشتركة لدينا يضع معيارًا جديدًا للحوسبة الآمنة وعالية الأداء المصممة لتلبية احتياجات كلا البلدين. ما نبنيه في الإمارات، سنواصل مطابقته في الولايات المتحدة، مع الحفاظ على التماثل والثقة في كل طبقة."

"هذا القرار يؤكد عمق الثقة التي تدعم العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة. إنه يعكس رؤية استراتيجية مشتركة - حيث لا تعتبر التكنولوجيا مجرد أداة للتقدم، بل منصة للاستقرار والمرونة الاقتصادية والتعاون طويل الأمد. الإمارات فخورة بلعب دور بناء في تشكيل هذا المستقبل،" قال خلدون خليفة المبارك، الأمين العام لمجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

قال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، إن قرار البيت الأبيض بالسماح بتصدير الرقائق الأمريكية إلى الإمارات يمثل علامة فارقة أخرى في الشراكة الموثوقة والمستدامة بين بلدينا.

"يأتي هذا التفويض بعد تواصل مستمر بين الحكومتين ويعكس الثقة التي تدعم تعاوننا في التكنولوجيا المتقدمة والأمن الوطني. تستمر الشراكة الإماراتية الأمريكية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التي أُعلنت في مايو في تعزيز الأهداف الصناعية والرقمية المشتركة. تشكل الاستثمارات الإماراتية في مراكز البيانات الأمريكية، والذكاء الاصطناعي وأنظمة الطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات، والتصنيع المتقدم، والمعادن الحيوية جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز القدرات والمرونة في كلا البلدين،" قال.

وأضاف العتيبة أن الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة يدعم التعاون المستمر بين الشركاء العالميين الرائدين في التكنولوجيا، بما في ذلك G42، مايكروسوفت، أوراكل، سيسكو، أوبن إيه آي، إنفيديا، إيه إم دي، وسيريبراس.