واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة الإمارات وسط تصاعد التوتر الإقليمي

وفي الوقت نفسه، حثت السلطة أولئك غير القادرين على مغادرة البلاد أو الذين اختاروا عدم المغادرة، على الاحتماء في أماكنهم في مساكنهم أو فنادقهم أو أي منشآت أخرى، والبقاء بعيداً عن النوافذ، وعدم المغادرة إلا عند الضرورة للحصول على الغذاء والماء والأدوية وغيرها من العناصر الأساسية.