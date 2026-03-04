واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة الإمارات وسط تصاعد التوتر الإقليمي

أصدرت الحكومة الأمريكية مؤخراً تنبيهاً أمنياً عاجلاً لمواطنيها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
تم نصح المواطنين في الإمارات باتباع خيارين إذا أرادوا الخروج من البلاد. أولاً، تم تشجيعهم على التحقق من الرحلات الجوية القليلة التي تغادر الآن المطارات الدولية في الإمارات، والتي ستقدم الحكومة الأمريكية مساعدتها فيها. ثانياً، تم إبلاغهم بأن الحدود البرية مع عمان والمملكة العربية السعودية مفتوحة أيضاً في الوقت الحالي، مع وجود تقارير عن حدوث ازدحام.
"نشجع الأمريكيين على التفكير في مغادرة الإمارات إذا كنت تعتقد أن بإمكانك القيام بذلك بأمان."
وفي الوقت نفسه، حثت السلطة أولئك غير القادرين على مغادرة البلاد أو الذين اختاروا عدم المغادرة، على الاحتماء في أماكنهم في مساكنهم أو فنادقهم أو أي منشآت أخرى، والبقاء بعيداً عن النوافذ، وعدم المغادرة إلا عند الضرورة للحصول على الغذاء والماء والأدوية وغيرها من العناصر الأساسية.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق تحذيراً لمواطنيها المقيمين في عدة دول في الشرق الأوسط المتأثرة حالياً بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وحثتهم على المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية بسبب "مخاطر أمنية خطيرة".
حثت وزارة الخارجية الأمريكيين على مغادرة الدول التالية: البحرين، الكويت، مصر، لبنان، إيران، عمان، العراق، قطر، إسرائيل، الضفة الغربية وغزة، المملكة العربية السعودية، سوريا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ولتلقي كافة التحديثات الأخيرة حول الوضع المتطور، يمكن للأمريكيين التسجيل عبر الرابط http://step.state.gov. وللحصول على مساعدة قنصلية، يجب عليهم الاتصال بالخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة: 4444-501-202-1+ (من الخارج) أو 4747-407-888-1+ (من الولايات المتحدة وكندا).