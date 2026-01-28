وادي شعم.. حيث يهمس التاريخ في آذان الجبال وتزهر الروابط الاجتماعية

[ملاحظة المحرر: هذا المقال جزء من سلسلة "قرى الإمارات"، وهي سلسلة تحريرية من صحيفة "خليج تايمز" تنظر لما وراء ناطحات السحاب في الدولة، لتستكشف المجتمعات الهادئة القابعة في الجبال والصحاري والوديان وعلى طول السواحل. ومن خلال أصوات السكان وإيقاعات الحياة اليومية، تستكشف السلسلة كيف يستمر التقليد والمكان والناس في تشكيل النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات].

في أعماق الجبال الوعرة برأس الخيمة، يكشف "وادي شعم" عن نمط حياة لم يشهد مثله إلا القليل. في قراه المتناثرة، التي لا يزال بعضها قائماً، كان البقاء يعتمد ذات يوم على الموارد المشتركة، والصلابة، والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال.

يتذكر سعيد عبد الله الظهوري (60 عاماً)، الذي نشأ في المنطقة، طفولة شكلتها البساطة والتحمل؛ حيث كانت الأغنام ترعى بحرية، والمياه تُجمع وتُخزن بعناية، وأياماً تميزت بالشقاء والروابط المجتمعية العميقة. كانت الحياة قاسية، لكنها غنية جداً بالتراث.

يقود سعيد "خليج تايمز" في جولة عبر هذه المستوطنات النائية، التي تملك كل منها قصتها وعاداتها الخاصة، ليفتح نافذة نادرة على عالم لا يزال صامداً بهدوء بعيداً عن متناول الحياة الحديثة.

