"واحد من بين الكثير".. احتفاء بالهوية والوحدة في قلب دبي

يقول الفنان إبراهيم النجار، المؤسِّس الشريك ومدير التصميم أحد المشاركين في المشروع والمتعاون مع الفنان حكيم العمراني من أستوديو نص نص، أردنا أن نعبّر عن الأثر الطبيعي للوحدة بين البشر، فمهما اختلفت الحدود، يبقى الإنسان متصلًا بالآخرين ضمن نسيج واحد. مثل رمال الصحراء التي جاءت من جبال المنطقة، أو كغافة الإمارات التي شاهدت تطور المكان وثباته في آن واحد."