"واحة الليان": وجهة سياحية عملاقة بمساحة 10 ملايين قدم مربعة في دبي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تدشين مشروع "واحة الليان"، أحدث الإضافات النوعية لقطاع السياحة في الإمارة. يمتد المشروع على مساحة شاسعة تصل إلى 10 ملايين قدم مربعة، ويهدف إلى تقديم تجربة سياحية تجمع بين الطبيعة الصحراوية والرفاهية الحديثة.