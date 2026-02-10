"واحة الليان": وجهة سياحية عملاقة بمساحة 10 ملايين قدم مربعة في دبي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تدشين مشروع "واحة الليان"، أحدث الإضافات النوعية لقطاع السياحة في الإمارة. يمتد المشروع على مساحة شاسعة تصل إلى 10 ملايين قدم مربعة، ويهدف إلى تقديم تجربة سياحية تجمع بين الطبيعة الصحراوية والرفاهية الحديثة.
شاهد فيديو مشروع تطوير واحة الليان
أبرز معالم المشروع:
قلب الواحة: بحيرة ضخمة تمتد على مساحة 2.5 مليون قدم مربعة.
تجارب فريدة: مسارات رياضية متطورة، مناطق مخصصة للتخييم، وأنشطة سياحة صحراوية تُقدم لأول مرة.
المناطق الرئيسية: تم تقسيم الوجهة إلى 4 مناطق ترفيهية متكاملة:
هب بارك: ليكون مركزاً للنشاط والفعاليات.
فاميلي بارك: وجهة مثالية للعائلات والأطفال.
كانيون بارك: بتصميم طبيعي مميز ومغامرات مشوقة.
تريلر بارك: لعشاق الإقامة في المقطورات والتخييم العصري
يأتي هذا المشروع ليعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة الريفية والبيئية، موفراً مساحات خضراء ومرافق ترفيهية وسط طبيعة دبي الخلابة.