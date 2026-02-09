واحة الذيد.. رحلة بصرية بين قلاع التاريخ ومتاحف الطبيعة

أصبحت مدينة الواحات "الذيد" تقدم الآن ثلاثة أسباب إضافية لزيارتها؛ فخلال عطلة نهاية الأسبوع، افتتح حاكم الشارقة معالم سياحية جديدة تدعو الزوار لاستكشاف الحياة البرية الصحراوية، والدخول إلى برج مراقبة تاريخي مرمم، والتجول في أروقة سوق تظلله أشجار النخيل.

وتشكل هذه المعالم الثلاثة دائرة سياحية تجمع بين التراث والطبيعة، وتقدم للزوار تجربة غنية بتفاصيل المنطقة الوسطى.

ترميم "برج المذرسة" التاريخي

يقع البرج عند المدخل الشمالي الشرقي لواحة الذيد، وكان تاريخياً جزءاً من الشبكة الدفاعية للمنطقة، حيث لعب دوراً رئيساً في مراقبة المزارع ومصادر المياه والمناطق الزراعية المحيطة. وقد أُعيد تأهيل الهيكل باستخدام مواد تقليدية ووفقاً للمعايير الأثرية المتبعة للحفاظ على طابعه المعماري الأصلي.

يُذكر أن هذا الموقع — الملحق بحصن الذيد وفلج الذيد — قد أُدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة "الإيسيسكو" في عام 2023، مما يؤكد قيمته الثقافية والتاريخية. وقد ساهمت التحسينات المحيطة بالبرج، بما في ذلك المناطق الطبيعية ومرافق الزوار، في ترسيخه كمعلم تراثي يعكس ماضي المنطقة.

