واحة الإستقرار: الإمارات "جزيرة اليقين" وسط تقلبات الأسواق العالمية

تظل الإمارات “جزيرة من اليقين والاستقرار” لممارسة الأعمال التجارية في منطقة لا يمكن التنبؤ بها ومتقلبة، حسبما قال رئيس مؤسسة رائدة.
يصبح التقلب الاقتصادي — مثل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية في يوم واستئناف العمليات في اليوم التالي — “تحديًا حقيقيًا للأعمال،” حسبما صرح ديفيد باخ، رئيس كلية IMD لإدارة الأعمال، لصحيفة الخليج تايمز.
ومع ذلك، قال باخ إن الشركات يمكنها محاولة التكيف مع هذه الاتجاهات المتقلبة، مثل فرض الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، ضمن بيئة مستقرة مثل الإمارات، التي حافظت على هذا الوضع بفضل مزيج من السياسات واللوائح الصديقة للأعمال.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينص على أنه “قد تُفرض نسبة 25 بالمائة إضافية من الرسوم الجمركية على أساس القيمة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة” من الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران.
في يوم الجمعة هذا (20 فبراير)، سحبت إدارة ترامب الرسوم الجمركية الإضافية على أساس القيمة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مما ألغى آلية التعريفة الجمركية التي تستهدف الدول المشاركة في التجارة مع إيران.
بينما لا تزال حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران قائمة وسلطات العقوبات الأخرى غير متأثرة، فإن هذه الخطوة تنهي تحصيل الرسوم الجمركية الإضافية التي تم فرضها في وقت سابق من هذا الشهر.
تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لإيران، وتكشف العلاقات الثنائية بين الدولتين عن روابطهما التاريخية. ومع ذلك، فقد انخفضت التجارة الثنائية “نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران،” حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الإلكتروني.
قال إن الاستقرار يعود جزئيًا إلى ثقافة وتاريخ الإمارات، مضيفًا أن التجارة متأصلة في “الحمض النووي” للإمارات.
“دبي مركز تجاري. لقد كان الناس هنا يتاجرون لقرون، في البداية في المنطقة ثم بشكل متزايد عبرها،” قال باخ، مضيفًا أن هذا سمح لها بالاتصال بمناطق أخرى وتطوير علاقات ثنائية.
توصف كلية IMD لإدارة الأعمال، ومقرها سويسرا، بأنها متخصصة في التعليم التنفيذي وتطوير القيادات. يشغل باخ منصب رئيسها منذ 1 سبتمبر 2024، بعد أن شغل سابقًا منصب عميد الابتكار والبرامج في الكلية’.
قال باخ إن التحول إلى مركز تجاري ناجح يتجاوز مجرد جذب رأس المال، ويتضمن جلب المزيد من المواهب البشرية ووضع سياسات تسمح لهم بترسيخ أنفسهم.
“وطالما استمر ذلك،” أضاف رئيس IMD، “أعتقد أن هناك الكثير والكثير من الفرص الرائعة.”
قال باخ إن بعض الدول الصغيرة ذات الثروات الهائلة تنجو على الرغم من الاضطرابات المحيطة بها، مستشهدًا بالإمارات العربية المتحدة كواحدة منها. وقارن بينها وبين سويسرا وسنغافورة، وكلاهما دولتان صغيرتان نسبيًا من حيث المساحة ولكن لديهما مساحات كبيرة من الثروة.
“هناك شيء ما يميز الاقتصادات الصغيرة نسبيًا ذات الكثافة السكانية المنخفضة نسبيًا والتي تتمتع بحكومة مستقرة وبنية تحتية جيدة، وتتمكن من الانفتاح والاتصال عالميًا.”
وقد ردد خبير اقتصادي بارز هذه المشاعر، حيث أخبر Khaleej Times في وقت سابق من هذا الشهر كيف تقارن استقرار الإمارات العربية المتحدة بسويسرا. “إذا كنت حكيمًا دبلوماسيًا، ولا شك في السياسات الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيمكنك الازدهار على الرغم من وجود الكثير من المشاكل حولك،” قال موريس غرافير، كبير مسؤولي الاستثمار للمجموعة في Emirates NBD Wealth Management.