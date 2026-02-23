واحة الإستقرار: الإمارات "جزيرة اليقين" وسط تقلبات الأسواق العالمية

تظل الإمارات “جزيرة من اليقين والاستقرار” لممارسة الأعمال التجارية في منطقة لا يمكن التنبؤ بها ومتقلبة، حسبما قال رئيس مؤسسة رائدة.

يصبح التقلب الاقتصادي — مثل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية في يوم واستئناف العمليات في اليوم التالي — “تحديًا حقيقيًا للأعمال،” حسبما صرح ديفيد باخ، رئيس كلية IMD لإدارة الأعمال، لصحيفة الخليج تايمز.

ومع ذلك، قال باخ إن الشركات يمكنها محاولة التكيف مع هذه الاتجاهات المتقلبة، مثل فرض الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، ضمن بيئة مستقرة مثل الإمارات، التي حافظت على هذا الوضع بفضل مزيج من السياسات واللوائح الصديقة للأعمال.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينص على أنه “قد تُفرض نسبة 25 بالمائة إضافية من الرسوم الجمركية على أساس القيمة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة” من الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران.

في يوم الجمعة هذا (20 فبراير)، سحبت إدارة ترامب الرسوم الجمركية الإضافية على أساس القيمة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مما ألغى آلية التعريفة الجمركية التي تستهدف الدول المشاركة في التجارة مع إيران.

بينما لا تزال حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران قائمة وسلطات العقوبات الأخرى غير متأثرة، فإن هذه الخطوة تنهي تحصيل الرسوم الجمركية الإضافية التي تم فرضها في وقت سابق من هذا الشهر.

تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لإيران، وتكشف العلاقات الثنائية بين الدولتين عن روابطهما التاريخية. ومع ذلك، فقد انخفضت التجارة الثنائية “نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران،” حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الإلكتروني.