واجهة المدفوعات الموحدة الهندية متاحة بالإمارات

UPI هو أكبر نظام للمدفوعات الفورية في الهند مع أكثر من 350 مليون مستخدم نشط. وفي مايو 2024 وحده، تمت فيه 14.04 مليار معاملة. من خلال تمكين قبول UPI في محطات نقاط البيع (POS)، ستوفر Network طريقة آمنة تعتمد على QR لتسهيل الدفع خارج البلاد. سيسمح هذا للسياح الهنود والهنود غير المقيمين الذين لديهم حسابات مصرفية هندية باستخدام UPI للدفع عبر محطات الشبكة البالغ عددها 200000 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.