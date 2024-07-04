واجهة المدفوعات الموحدة الهندية متاحة بالإمارات
سيتمكن الآن العديد من السياح الهنود القادمين إلى الإمارات من الدفع في جميع أنحاء الدولة باستخدام نظام الدفع الفوري من وطنهم، كما سيكونون قادرين على استخدام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) باستعمال QR لسداد الفواتير لدى أكثر من 60 ألف منفذ بيع في مختلف القطاعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والضيافة والنقل ومحلات السوبر ماركت.
كما سيتم قريباً توسيع قبول الدفع عن طريق UPI لتغطية مجموعة واسعة من المؤسسات من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم، بالإضافة إلى المناطق السياحية والترفيهية بما في ذلك "دبي مول" و"مول الإمارات".
يأتي ذلك بعد أن أبرمت شركة التجارة الرقمية تيت وورك إنترناشيونال Network International (Network) شراكة مع شركة "نيبل" NPCI International Payments Ltd. (NIPL) لنشر نظام الدفع في جميع أنحاء الدولة.
UPI هو أكبر نظام للمدفوعات الفورية في الهند مع أكثر من 350 مليون مستخدم نشط. وفي مايو 2024 وحده، تمت فيه 14.04 مليار معاملة. من خلال تمكين قبول UPI في محطات نقاط البيع (POS)، ستوفر Network طريقة آمنة تعتمد على QR لتسهيل الدفع خارج البلاد. سيسمح هذا للسياح الهنود والهنود غير المقيمين الذين لديهم حسابات مصرفية هندية باستخدام UPI للدفع عبر محطات الشبكة البالغ عددها 200000 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في وقت سابق من هذا العام، أتاحت الشراكة مع بنك المشرق بدبي للمواطنين الهنود استخدام تطبيق PhonePe المدعوم من UPI عبر محطات NEOPAY التابعة للمشرق عبر متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم، فضلاً عن المناطق السياحية والترفيهية.
جاء هذا الإعلان خلال حفل أقيم في دبي بحضور "ساتيش كومار سيفان"، القنصل العام الهندي لدى الإمارات العربية المتحدة وكبار ممثلي الشركتين.
خطوة هامة
ويتماشى التعاون بين Network وNIPL، الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم ومركز عالمي للتجارة والأعمال.
ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الهنود المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9.8 مليون في عام 2024، بينما تتوقع الإمارات وصول 5.29 مليون زائر من الهند.
ووفقاً ل"ناندان مير"، الرئيس التنفيذي لمجموعة Network، فإن أفضل جزء في "تمكين العملاء من الدفع بالطريقة المفضلة لديهم" هو أنه يقرب النظام البيئي من "رؤية دولة الإمارات الرقمية". وقال جمال النسّاي الذي يعمل لدى Network، أنّ الشراكة كانت بمثابة "علامة فارقة" لشبكتهم الواسعة حيث أنهم "سيستفيدون بشكل كبير من طريقة الدفع الجديدة".
وقال "ريتيش شوكلا"، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI International: "ستعمل شراكتنا مع Network International على تعميق حضور UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال زيادة قبول الدفع عبر UPI لدى التجار في دولة الإمارات، فإننا لا نوفر للمسافرين الهنود تجربة دفع سلسة ومألوفة فحسب، بل نعزز أيضاً استخدام حلول الدفع الرقمية المبتكرة على المستوى الدولي.