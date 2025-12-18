هيئة المعرفة تحدد مواعيد دوام المدارس يوم الجمعة في دبي

وبالنسبة للطلبة من الصف السادس (السنة السابعة) فما فوق، يمكن للمدارس التقدم بطلب للحصول على موافقة لتقديم التعليم عن بُعد يوم الجمعة، وذلك بعد التشاور مع أولياء الأمور والحصول على موافقة الهيئة.