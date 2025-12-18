هيئة المعرفة تحدد مواعيد دوام المدارس يوم الجمعة في دبي

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) أن جميع المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة التابعة للمدارس الخاصة في الإمارة ستنهي يومها الدراسي يوم الجمعة في موعد أقصاه الساعة 11:30 صباحًا، وذلك اعتبارًا من 9 يناير 2026.
تأتي هذه الخطوة عقب التعديل الوطني لموعد صلاة الجمعة ليصبح في الساعة 12:45 ظهرًا، وبعد مشاورات أجرتها الهيئة مع المؤسسات التعليمية.
وبالنسبة للطلبة من الصف السادس (السنة السابعة) فما فوق، يمكن للمدارس التقدم بطلب للحصول على موافقة لتقديم التعليم عن بُعد يوم الجمعة، وذلك بعد التشاور مع أولياء الأمور والحصول على موافقة الهيئة.
وقال متحدث باسم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في بيان، إن على المدارس أن تولي أولوية لرفاه الطلبة، وأن تحافظ على متطلبات المناهج الدراسية، وتضمن الإشراف الآمن على الطلبة الذين يتم اصطحابهم بعد وقت الانصراف.
وستبقى ساعات التدريس من يوم الاثنين إلى يوم الخميس دون تغيير.
وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع المدارس ومراكز الطفولة المبكرة لدعم تطبيق القرار وتقليل أي اضطراب قد يطرأ على عمليات التعليم والتعلم والإدارة.