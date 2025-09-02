"هيئة الطرق والمواصلات": 3 مسارات على الخط الأحمر لمترو دبي في ساعات الذروة

ويشهد مترو دبي ذروة ازدحامه بين الساعة 7 صباحًا و9 صباحًا، ثم من الساعة 4 عصرًا إلى 8 مساءً. وتعكس هذه الفترات ذروة ارتفاع عدد الركاب بشكل ملحوظ، حيث يتنقل الركاب من وإلى العمل، مما يؤدي إلى زيادة أعداد مستخدمي المترو.