"هيئة الطرق والمواصلات": 3 مسارات على الخط الأحمر لمترو دبي في ساعات الذروة

سيتمكن الآن سكان مدينة دبي الذين يسارعون للوصول إلى العمل في الوقت المحدد أو يواجهون زحام المرور في المدينة الصاخبة من اختيار خيار إضافي عند ركوب مترو دبي.
حيث كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مسار إضافي مباشر للخط الأحمر يعمل في ساعات الذروة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان تجربة تنقل أكثر سلاسة للركاب.
ويشهد مترو دبي ذروة ازدحامه بين الساعة 7 صباحًا و9 صباحًا، ثم من الساعة 4 عصرًا إلى 8 مساءً. وتعكس هذه الفترات ذروة ارتفاع عدد الركاب بشكل ملحوظ، حيث يتنقل الركاب من وإلى العمل، مما يؤدي إلى زيادة أعداد مستخدمي المترو.
ويعني التحديث أنه خلال هذه الفترات، سيعمل الخط الأحمر لمترو دبي على المسارات الثلاثة المباشرة التالية:
من محطة سنتربوينت إلى محطة إكسبو 2020 والعودة
من محطة سنتربوينت إلى محطة لايف فارميسي والعودة
من محطة سنتربوينت إلى محطة الفردان للصرافة (الخيل سابقًا) والعودة
إطلع على كيفية عمل الطرق: