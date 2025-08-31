هيئة الطرق والمواصلات تعيد افتتاح مراكزها لخدمة العملاء الآلية

أعادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتاح مركزي إسعاد المتعاملين في أم رمول والبرشاء، وذلك بعد عملية إعادة تطوير شاملة لتحويلهما إلى مركزين هجينين.
ويقدم المركزان الآن للعملاء خدمات آلية بالكامل من خلال الأجهزة الرقمية، إلى جانب مستشاري الخدمة.
أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين من خلال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وقال الطاير: "تعكس هذه الجهود رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للمضي قدماً نحو نموذج المدينة الذكية وترسيخ مكانة دبي كأذكى مدينة في العالم، من خلال تقديم خدمات وأداء يتجاوز توقعات المتعاملين ويحقق في نهاية المطاف السعادة لسكان وزوار الإمارة".
وأضاف أن تحويل مركزي إسعاد المتعاملين في أم رمول والبرشاء إلى مراكز هجينة يأتي ضمن خطة هيئة الطرق والمواصلات لتحويل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها إلى مرافق ذكية هجينة تجمع بين التصميم العصري ومفاهيم الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي «خدمات 360».
وأضاف إن إعادة التطوير "تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم خدمة العملاء" ليس فقط من خلال تقديم الخدمة ولكن أيضًا من خلال "تقديم قيمة مضافة".
"تم تصميم هذه المبادرة لتتوافق مع تطلعات العملاء وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، وتقديم تجربة سلسة وفعالة مع معالجة المعاملات بشكل أسرع وأكثر دقة."
خلال زيارته لمركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، اطلع الطاير على مرافق المركز المصممة وفق أحدث الممارسات العالمية في خدمة المتعاملين، حيث استوحى التصميم الداخلي للمراكز من عناصر الطبيعة.
يضمن التصميم سهولة الوصول إلى الخدمات، مما يُمكّن من إتمام المعاملات فورًا. كما يضمن حصول العملاء على الدعم والتوجيه من خلال مستشاري خدمة متخصصين عبر منصات خاصة.
يعتمد تصميم المركز على مفاهيم معمارية مستدامة، مما يوفر بيئة متكاملة تحقق التناغم بين الوظائف والخدمات. كما تم توحيد المظهر العام لقنوات تقديم الخدمات.
97 خدمة
كما اطلع الطاير على خدمات المركز، التي تشمل الأكشاك الذكية، والموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ومستشاري الخدمة. وقد ساهم التطوير في زيادة عدد الخدمات المقدمة في المركز من 72 إلى 97 خدمة، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المعاملات المُنجزة في المركز من 84 ألف معاملة عام 2024 إلى أكثر من 100 ألف معاملة بنهاية العام الجاري.
يقدم مركز أم رمول خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأكثر من 1350 عميلًا شهريًا خارج أوقات العمل الرسمية. وارتفع عدد عملاء المركز بأكثر من 25% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وفي ختام الزيارة، أكد الطاير ضرورة تكثيف الجهود ووضع سعادة المتعاملين وتجاوز توقعاتهم في مقدمة أولويات جميع موظفي هيئة الطرق والمواصلات.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أنجزت في عام ٢٠٢٣ تحويل مراكز إسعاد المتعاملين في الطوار والكفاف والمنارة إلى مراكز ذكية. وفي عام ٢٠٢٦، ستُكمل الهيئة تحويل مركز إسعاد المتعاملين في ديرة إلى مركز هجين.