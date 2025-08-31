هيئة الطرق والمواصلات تعيد افتتاح مراكزها لخدمة العملاء الآلية

كما اطلع الطاير على خدمات المركز، التي تشمل الأكشاك الذكية، والموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ومستشاري الخدمة. وقد ساهم التطوير في زيادة عدد الخدمات المقدمة في المركز من 72 إلى 97 خدمة، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المعاملات المُنجزة في المركز من 84 ألف معاملة عام 2024 إلى أكثر من 100 ألف معاملة بنهاية العام الجاري.