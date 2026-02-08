هيئة الشارقة للتعليم الخاص تمنح المدارس مرونة تحديد جداول "رمضان"

منحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص (SPEA) المدارس الخاصة في الإمارة المرونة لتحديد جداولها الخاصة للطلاب والموظفين خلال شهر رمضان المبارك، بشرط ألا يتجاوز اليوم الدراسي ست ساعات، وفقًا لـ الإمارات اليوم.
كما طُلب من المدارس مراعاة الفروق بين المراحل التعليمية المختلفة، لضمان التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والطبيعة المتميزة للشهر الفضيل.
وفقًا لتعميم رسمي صادر إلى إدارات المدارس الخاصة في الإمارة، يجب على المدارس تحديد أوقات بدء وانتهاء اليوم الدراسي خلال رمضان بطريقة تتوافق مع المنهج المطبق والتقويم الأكاديمي المعتمد من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
يهدف هذا التوجيه إلى الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية مع ضمان جودتها وفعاليتها دون أي انقطاع، وفقًا لـ الإمارات اليوم. يعزز هذا النهج العدالة والمرونة في تنظيم اليوم الدراسي مع تلبية الاحتياجات الأكاديمية والنفسية للطلاب’ على كل مستوى.
كما أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على أهمية جودة الحياة، وحثت المدارس على مراعاة ظروف الطلاب وعائلاتهم، وكذلك المجتمع التعليمي الأوسع، خلال شهر رمضان، مما يعكس القيم الإنسانية والاجتماعية التي تميز الشهر الفضيل، وفقًا لـ الإمارات اليوم.
وقد قدمت الهيئة تحياتها الحارة بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنية للمجتمع التعليمي دوام التوفيق، وأكدت مجددًا التزامها بتحقيق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية وصحة ورفاهية الطلاب وعائلاتهم خلال الشهر الفضيل.
كما أعربت الهيئة عن امتنانها لتعاون إدارات المدارس والتزامها بتطبيق الإرشادات، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية داعمة ومتوازنة طوال شهر رمضان.