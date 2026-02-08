هيئة الشارقة للتعليم الخاص تمنح المدارس مرونة تحديد جداول "رمضان"

يهدف هذا التوجيه إلى الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية مع ضمان جودتها وفعاليتها دون أي انقطاع، وفقًا لـ الإمارات اليوم. يعزز هذا النهج العدالة والمرونة في تنظيم اليوم الدراسي مع تلبية الاحتياجات الأكاديمية والنفسية للطلاب’ على كل مستوى.