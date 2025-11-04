هيئة الإمارات تحذر من تطبيقات التداول غير القانونية

التطبيقات التي لا توجد على الموقع الرسمي لـ SCA أو الهيئات التنظيمية الدولية الأخرى لا ينبغي الوثوق بها، وقد توقعك في مشاكل قانونية.

المنصات التي تضمن أرباحاً عالية مع مخاطر قليلة أو بدون مخاطر تميل لأن تكون غير شرعية.

إذا لم يتم ذكر اسم الشركة أو عنوانها أو معلومات الاتصال بوضوح، فهذا يدل على سلوك احتيالي.

كما أن التطبيقات التي تعمل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة دون ترخيص أو تسجيل مناسب تشكل أيضًا علامة تحذيرية كبيرة.