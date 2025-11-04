هيئة الإمارات تحذر من تطبيقات التداول غير القانونية

هل تستخدم تطبيقات التداول للاستثمار؟ إذا كان التطبيق الذي تستخدمه غير قانوني، فإنك تخاطر بأن تُحاسب بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تحذيراً للمستثمرين، داعية إياهم إلى توخي الحذر عند استخدام تطبيقات التداول. بعض التطبيقات مملوكة لشركات غير مرخصة وقد تعرضك للمسؤولية القانونية. كما قد تُعتبر متجاوزاً لقوانين مكافحة غسل الأموال إذا استخدمت تطبيقات التداول لأغراض غير قانونية.
شاركت الهيئة بعض العلامات الحمراء التي يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها عند استخدام منصات التداول:
التطبيقات التي لا توجد على الموقع الرسمي لـ SCA أو الهيئات التنظيمية الدولية الأخرى لا ينبغي الوثوق بها، وقد توقعك في مشاكل قانونية.
المنصات التي تضمن أرباحاً عالية مع مخاطر قليلة أو بدون مخاطر تميل لأن تكون غير شرعية.
إذا لم يتم ذكر اسم الشركة أو عنوانها أو معلومات الاتصال بوضوح، فهذا يدل على سلوك احتيالي.
كما أن التطبيقات التي تعمل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة دون ترخيص أو تسجيل مناسب تشكل أيضًا علامة تحذيرية كبيرة.
إذا طُلب منك يومًا ما تحويل الأموال إلى حسابات شخصية فردية بدلاً من حساب الشركة، فيجب أن يثير ذلك ناقوس الخطر.
حثت الهيئة المستثمرين على استخدام المنصات الرسمية فقط، والتحقق من التراخيص، والإبلاغ فوراً عن التطبيقات المشبوهة.