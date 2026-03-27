هيئة الأوراق المالية والسلع تحذر الجمهور من التعامل مع شركات ومنصات غير مرخصة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) تحذيراً لجمهور المستثمرين من التعامل مع الجهات غير المرخصة.
وفي أحدث تعميماتها، سلطت الهيئة الرقابية الضوء على شركات تعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة دون أن تكون مرخصة لتقديم خدمات مالية أو ممارسة أنشطة استثمارية خاضعة للتنظيم.
ومن بين الجهات التي تم التنبيه بشأنها شركة "هايبر تيك"، ويمثلها سام لي، حيث أفادت الهيئة بأنها غير مصرح لها بتقديم خدمات مالية في دولة الإمارات. وحثت الهيئة المستثمرين على الامتناع عن التعامل مع الشركة أو ممثليها، وضرورة التحقق من الوضع الترخيصي لأي جهة مالية قبل إبرام أي اتفاقيات أو تحويل الأموال.
كما حذرت الهيئة الجمهور من التفاعل مع المدعو هاشم الفحماوي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X) تحت الحساب (@hashim_fahmawi)، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى التفويض المطلوب لممارسة أنشطة مالية خاضعة للتنظيم.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات تتم مع أفراد أو كيانات غير مرخصة.
يأتي هذا بعد تحذير مماثل صدر في 26 فبراير، عندما نبهت سلطة أسواق المال (CMA) في دولة الإمارات المستثمرين بشأن شركة "Ethr.trading"، وهي شركة غير مرخصة ولا تملك تفويضاً رسمياً لممارسة أنشطة مالية منظمة. وأوضحت السلطة حينها أنها لا تقبل أي مسؤولية عن أي تعاملات تشمل هذه الشركة.
وتقوم سلطة أسواق المال وهيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار مثل هذه التنبيهات بانتظام لحماية المستثمرين من الشركات التي تعمل بدون تراخيص أو خارج المعايير التنظيمية الحكومية؛ حيث إن التعامل مع مثل هذه الشركات قد يجعل المستثمرين عرضة للاحتيال، أو الخسارة المالية، أو إساءة استخدام المعلومات الشخصية.