"هودلر للاستثمارات"تدعم مشاريع الطاقة الرقمية ب500 مليون دولار
أعلنت شركة "هودلر للاستثمارات"، ومقرها الإمارات، اليوم الثلاثاء عن خطتها لإطلاق صندوق "البنية التحتية للطاقة الرقمية" (DEI) بقيمة 500 مليون دولار، والذي يستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية.
وسوف يستثمر الصندوق المغلق الذي أطلقته الشركة، ومقرها واحة دبي للسيليكون، في الأصول المدرة للدخل مثل المرافق والبنية التحتية للطاقة الموزعة لتطبيقات الحوسبة التي تعتمد أساليب مبتكرة لالتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه.
وقال محمد المصري، المدير العام لشركة "هودلر للاستثمارات"، لصحيفة "خليج تايمز" إنهم قد حصلوا بالفعل على التزامات غير رسمية، غير ملزمة وتخضع للموافقة النهائية من الجهات التنظيمية للصندوق، والتي تصل إلى 100 مليون دولار بين مساهمات نقدية وعينية.
وأشارت الشركة إلى أن صندوق "البنية التحتية للطاقة الرقمية" من المتوقع أن يتراوح بين 250 مليون دولار و500 مليون دولار، بما في ذلك الالتزامات العينية التي لا تتجاوز إجمالي الالتزامات الرأسمالية.
ويغطي تفويض الاستثمار لصندوق "البنية التحتية للطاقة الرقمية" جميع مراحل سلسلة القيمة للطاقة الرقمية، بما في ذلك الطاقة النظيفة وتوليد الطاقة (مشروعات الطاقة المستقلة) وتعدين البيانات (مثل ASICs وGPUs) لتقنيات البلوك تشين والبنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) والذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية وتطبيقات الحوسبة الأخرى، مع التركيز على تحقيق انبعاثات صفرية عبر معظم محفظة الصندوق.
وسيستثمر الصندوق أيضاً في منصات التشغيل الناشئة والبرمجيات، ويبحث عن الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الحديثة في مراحل النمو المبكرة إلى المتوسطة، والتي تكون نشطة في البنية التحتية الرقمية وتطبيقات البرمجيات التي تدعم تطوير ونمو التكنولوجيا المالية (fintech) والويب 3 والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي (AI).
وقال أحمد إبراهيم، المدير العام لشركة "هودلر للاستثمارات": "نحن واثقون من مبادرتنا لإطلاق العنان للثروات الطبيعية لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك المجموعات. ويستفيد صندوق "البنية التحتية للطاقة الرقمية" من مجموعة قائمة من الصفقات والمشاريع التي تم فحصها من قبل فريقنا المؤهل من المحترفين".
يهدف الصندوق إلى استخدام تقنيات مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتعدين الأصول الرقمية، وغيرها من الحلول، جنباً إلى جنب مع الموارد الطاقوية، لتعزيز جدوى البنية التحتية للطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الحوسبية، مع المساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية لتحقيق أنظمة طاقة أكثر عدلاً على مستوى العالم.
عينت شركة "هودلر" شركة "إنتو كابيتال مانجمنت"، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، لتقديم المشورة بشأن هيكلة وتأسيس وإدارة الصندوق.