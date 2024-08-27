"هودلر للاستثمارات"تدعم مشاريع الطاقة الرقمية ب500 مليون دولار

وقال أحمد إبراهيم، المدير العام لشركة "هودلر للاستثمارات": "نحن واثقون من مبادرتنا لإطلاق العنان للثروات الطبيعية لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك المجموعات. ويستفيد صندوق "البنية التحتية للطاقة الرقمية" من مجموعة قائمة من الصفقات والمشاريع التي تم فحصها من قبل فريقنا المؤهل من المحترفين".