"هوبي نيشن" الإماراتي: يجمع 4 آلاف شخص من محبي الثقافة الشعبية

قد تتراوح تكلفة صنع زي تنكري من بضع مئات من الدراهم إلى عدة آلاف، اعتمادًا على عوامل مثل المواد ومستوى التفاصيل وما إذا كان الزي مصنوعًا يدويًا أو تم شراؤه. يوضح فريق Cosplay: "غالبًا ما يلزم استيراد العناصر المتخصصة، مما قد يؤدي إلى تكاليف شحن عالية تتجاوز أحيانًا سعر العنصر". لم يردع هذا التحدي لاعبي التنكر المتفانين في الإمارات العربية المتحدة، الذين يواصلون استثمار قدر كبير من الوقت والجهد في إتقان حرفتهم.