"هوبي نيشن" الإماراتي: يجمع 4 آلاف شخص من محبي الثقافة الشعبية
لم يكن لقاء الأفراد ذوي التفكير المماثل الذين يحبون الثقافة الشعبية أسهل من أي وقت مضى بالنسبة لسكان الإمارات العربية المتحدة. ما بدأ كحدث بسيط لتبادل الألعاب في أحد المطاعم قبل عشر سنوات تطور إلى أحد أكثر مجتمعات الثقافة الشعبية حيوية في الإمارات العربية المتحدة. نمت"هوبي نيشن إمارات" Hobby Nation UAE لتصبح شبكة تضم أكثر من 4000 عضو، تجمع بين محبي الرسوم المتحركة والقصص المصورة وألعاب الفيديو والتنكر وغير ذلك الكثير. تسلط رحلتها الضوء على قوة العواطف المشتركة في تعزيز الروابط الهادفة.
بدايات متواضعة
تنبع قصة "هوبي نيشن إمارات"Hobby Nation من الصداقة والحب المشترك للثقافة الشعبية. يتذكر فيصل كيو، المؤسس : "بدأت Hobby Nation كأصدقاء يتاجرون في الألعاب، ويستضيفون أول حدث لهم في مطعم، منذ عشر سنوات. من بدايات متواضعة، نمت Hobby Nation لتصبح مجتمعًا نابضًا بالحياة يحتفي بكل جانب من جوانب الثقافة الشعبية".
ومن هذه الأصول المتواضعة، توسع المجتمع من خلال خطوات استراتيجية، مثل بث مناقشات الثقافة الشعبية مباشرة في عام 2016 والشراكة مع علامات تجارية مثل Laban UP في عام 2019 لخلق تجارب جذابة مثل لعبة الميم ذات الطابع Marvel. وبحلول عام 2023، أسفر تعاون Hobby Nation مع Rove Hotels عن أول حدث مفتوح لمدة يوم واحد، والذي اجتذب أكثر من 1000 زائر.
مساحة للجميع
بالنسبة لترينا أنجيليس كورب، رئيسة العمليات والفعاليات في نادي هوبي نيشن، فإن مهمة النادي واضحة. وقالت: "رؤيتنا طويلة المدى لنادي هوبي نيشن الإمارات العربية المتحدة هي إنشاء مجتمع مرحب ومتصل لمحبي الثقافة الشعبية. نريد أن نجمع الناس معًا، سواء كانوا يحبون القصص المصورة أو الرسوم المتحركة أو الأفلام أو التلفزيون أو تقمص الأدوار أو ألعاب الطاولة أو ألعاب الفيديو ومساعدتهم على تكوين صداقات حقيقية ودائمة. هدفنا هو دعم الإبداع والاحتفال بالتنوع والتأكد من أن الجميع يشعرون بالانتماء. من خلال الأحداث والتعاونات الممتعة، نهدف إلى بناء مساحة حيث يمكن للجميع مشاركة شغفهم والشعور بأنهم في وطنهم".
وتضيف ترينا أن هوبي نيشن تقيس نجاحها ليس فقط بالأرقام ولكن أيضًا بالروابط التي تعززها "نقيس تأثيرنا من خلال النظر في مشاركة المجتمع ونموه بمرور الوقت. إن أعداد الحضور في الفعاليات والمشاركة في الأنشطة والملاحظات التي نتلقاها من المجتمع كلها مؤشرات رئيسية. يتعلق الأمر برؤية كيف تعمل جهودنا على جمع الناس معًا وإلهام الإبداع داخل مشهد الثقافة الشعبية ونحن نفعل ذلك بطريقة مستدامة".
قيمة المجتمع
بفضل التنوع السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الثقافة الشعبية بمثابة جسر للتواصل. ويؤكد كيفن سيباستيان، رئيس المحتوى، أن "تعزيز مجتمع الثقافة الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر بالغ الأهمية، نظراً للمكانة الفريدة التي تتمتع بها الدولة باعتبارها بوتقة تنصهر فيها الثقافات.
مع وجود أشخاص من جميع أنحاء العالم يعيشون ويعملون هنا، يوفر هذا المجتمع منصة نادرة وضرورية للغاية حيث يمكن للمغتربين والسكان المحليين العثور على أرضية مشتركة من خلال الشغف المشترك مثل القصص المصورة والأنمي وألعاب الفيديو والتنكر. إنها طريقة للأفراد للتواصل وكسر الحواجز الثقافية وتكوين علاقات ذات مغزى في بيئة تحتفي بالشغف.
"إن أحد الأسباب التي تجعل Hobby Nation ناجحًا للغاية كمجتمع هو أننا نشجع المجتمعات المختلفة، سواء كانت ألعاب الفيديو أو ألعاب الطاولة أو تقمص الأدوار أو غيرها، على التعاون والسماح للأعضاء عبر المجتمعات بالشعور بمزيد من الراحة من خلال العثور على "أشخاصهم" الذين يتشاركون معهم هوايات وشغفًا مماثلًا. وهذا لا يعزز الشعور بالانتماء فحسب، بل يشجع أيضًا الشعور بالتقدير المتبادل عبر خلفيات متنوعة في المنطقة."
أصوات المجتمع
بالنسبة للعديد من الأعضاء، أصبحت Hobby Nation جزءًا عزيزًا من حياتهم. قالت أوليكساندرا نيشتنا، أحد أعضاء المجتمع: "تجمع التجمعات المزيد والمزيد من الناس معًا. ويظل الجميع يرغبون في ظهور المزيد من الأحداث حتى يلتقوا بأشخاص متشابهين في التفكير لقضاء الوقت معهم".
ويتحدث فيصل عن تأثير الرحلة قائلاً: "من أهم الأشياء التي حدثت لي وربما لغيري هي الأصدقاء الذين تعرفنا عليهم في هذه الرحلة. إن العثور على أشخاص وأصدقاء لديهم اهتمامات مشتركة يخلق صداقة طويلة الأمد".
التنكر وما بعده
أحد أكثر جوانب Hobby Nation شهرة هو مجتمعها النابض بالحياة من محبي التنكر، والذي نما ليشمل أكثر من 100 مشارك نشط. أصبح فن التنكر في هيئة شخصيات من الرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو والقصص المصورة حجر الزاوية في هوية Hobby Nation.
صرح فريق Hobby Nation Cosplay قائلاً: "من المدهش أن نرى الشباب يعبرون عن أنفسهم من خلال التنكر. تمنحهم Hobby Nation منصة للتعلم والتواصل والنمو في المجتمع".
قد تتراوح تكلفة صنع زي تنكري من بضع مئات من الدراهم إلى عدة آلاف، اعتمادًا على عوامل مثل المواد ومستوى التفاصيل وما إذا كان الزي مصنوعًا يدويًا أو تم شراؤه. يوضح فريق Cosplay: "غالبًا ما يلزم استيراد العناصر المتخصصة، مما قد يؤدي إلى تكاليف شحن عالية تتجاوز أحيانًا سعر العنصر". لم يردع هذا التحدي لاعبي التنكر المتفانين في الإمارات العربية المتحدة، الذين يواصلون استثمار قدر كبير من الوقت والجهد في إتقان حرفتهم.
من خلال ورش العمل والمسابقات والأحداث ذات الطابع الخاص، تمكن Hobby Nation من تمكين لاعبي التنكر من صقل مهاراتهم والحصول على التقدير. من تصميمات الأزياء المعقدة إلى العروض الحية، يعرض لاعبو التنكر مهاراتهم الفنية في كل تجمع. تشجع البيئة الشاملة الوافدين الجدد على الانضمام، سواء كانوا يصنعون زيهم الأول أو يصقلون تقنيات متقدمة.
الخطط المستقبلية
لقد أثبتت شركة Hobby Nation، خلال مسيرتها التي استمرت لعقد من الزمان، القوة التحويلية التي تتمتع بها العواطف المشتركة. وكما يقول فيصل: "عادة ما يطلبون المزيد ويقدمون ملاحظات حول كيفية تحسين الأمور".
وبينما تحتفل المجموعة بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، فإن Hobby Nation تقف كشهادة على قوة المجتمع والشغف. ويختتم فيصل حديثه قائلاً: "الأمر يتعلق بجمع الناس معًا وخلق مساحة يشعر فيها الجميع بالانتماء. وهذا هو جوهر Hobby Nation".