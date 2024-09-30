هواة الفلك بالإمارات يترقبون المذنب الأكثرسطوعاً في القرن

وقالت خديجة أحمد، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك، إن المذنب قد يكون "ألمع مذنب في القرن، إذا زاد سطوعه عن 0.5 درجة". (في علم الفلك، كلما زاد سطوع الجسم، انخفض رقم المقدار النجمي.) ومع ذلك، أضافت أنه لا يمكن التنبؤ بذلك حتى الآن. وعلى الرغم من أن المذنب كان ساطعاً في البداية، إلا أنه قد يتصرف بطرق غير متوقعة مع اقترابه من الشمس.