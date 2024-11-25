هواة التصوير يأملون سرعة رفع الحظر عن طائرات "الدرون" للأفراد

أما حسن أ، وهو مواطن إماراتي آخر كان من هواة استخدام الطائرات من دون طيار قبل الحظر، عبّر عن سعادته بهذه التطورات الأخيرة قائلاً: "كنت أخشى أن أُحرم من هوايتي المفضلة إلى الأبد". وأضاف: "أدرك تماماً أهمية وجود لوائح تُنظّم استخدام الطائرات من دون طيار، نظراً للمخاوف المرتبطة بالخصوصية والأمن، وآمل أن يلتزم الجميع بهذه القواعد ليتمكنوا من الاستمتاع بهذه الهواية دون الإضرار بالآخرين".