هندي يفوز بـ 15 مليون درهم في سحب "بيج تيكيت" أبوظبي

أعلنت "بيج تيكيت أبوظبي" عن الفائز بالجائزة الكبرى لشهر أغسطس، حيث فاز مقيم هندي بمبلغ قدره 15 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر الذي أقيم في 3 سبتمبر.
واشترى سانديب كومار براساد، وهو فنيّ يبلغ من العمر 30 عامًا ويعمل في دبي، التذكرة الفائزة، رقم 200669، في 19 أغسطس. وقد دهش عندما اتصل به مُقدّم البرنامج ريتشارد ليُخبره بالخبر الذي غيّر حياته. قال بصوتٍ مُفعمٍ بالراحة والأمل: "لأول مرة في حياتي، أشعر بكل هذه السعادة".
سانديب، عامل حوض جاف من ولاية أوتار براديش، يعيش في الإمارات منذ ثلاث سنوات. عندما علم بفوزه، غمرته مشاعر الفرح. يحلم الآن بالعودة إلى الهند لبدء فصل جديد من حياته، وتأسيس مشروعه الخاص، والوقوف إلى جانب عائلته.
ومعاناة والده بسبب المرض تثقل قلبه، ولكن هذا الفوز يمنحه القوة والتفاؤل لدعم أحبائه وصنع مستقبل أفضل لهم.
سانديب متزوج وله أخت واحدة وشقيقان، وقد علم بمسابقة "بيج تيكيت" من أصدقائه. اشترى عشرون صديقًا التذكرة جماعيًا، وشاركوا في السحب على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. ورغم أنه لم يكن قادرًا على الشراء بانتظام في البداية، إلا أنه بدأ بشراء التذاكر بانتظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقد أثمر إصراره أخيرًا.
واختتم المكالمة بالتعبير عن امتنانه لشركة "بيغ تيكيت" وووجه رسالة إلى أولئك الذين ما زالوا يحاولون حظهم: "إذا حاولت، فسوف تفوز أيضًا".
بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، فاز ستة مشاركين بجائزة قدرها 100 ألف درهم إماراتي لكل منهم خلال سحب 3 سبتمبر. ومن بين الفائزين: سريلانكي مقيم في دبي، ورانجيث ناير، وهو مشارك هندي مقيم في دبي، ونيكيل راج، وهو كويتي مقيم في دبي من الأردن، ومحمد راشد، وهو بنغلاديشي مقيم في دبي يحمل رقم التذكرة 072030.
فاز جوجيندرا جانجير، الفائز بالجائزة الكبرى (أدر العجلة)، بجائزة قدرها 140 ألف درهم إماراتي، ويعتزم استخدامها لسداد قرضه السكني والتبرع للأعمال الخيرية، بينما فاز جيجو جاكوب من مومباي بجائزة قدرها 130 ألف درهم إماراتي. أما المتسابق الثالث في مسابقة "الفوز الكبير"، شاراد من كيرالا، فقد فاز بجائزة قدرها 130 ألف درهم إماراتي، ويعتزم تقاسمها مع 20 من أصدقائه. أما ستار مازيها، فبعد فوزه بجائزة قدرها 100 ألف درهم إماراتي، يعتزم اصطحاب عائلته في رحلة إلى الولايات المتحدة.
كما تضمن سحب 3 سبتمبر سيارة BMW M440i، التي فازت بها التذكرة رقم 019706، والتي تم شراؤها في 23 أغسطس من قبل شميم مولاثيل حمزة مولاثيل، وهو مغترب هندي يعيش في أبوظبي.