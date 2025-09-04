هندي يفوز بـ 15 مليون درهم في سحب "بيج تيكيت" أبوظبي

فاز جوجيندرا جانجير، الفائز بالجائزة الكبرى (أدر العجلة)، بجائزة قدرها 140 ألف درهم إماراتي، ويعتزم استخدامها لسداد قرضه السكني والتبرع للأعمال الخيرية، بينما فاز جيجو جاكوب من مومباي بجائزة قدرها 130 ألف درهم إماراتي. أما المتسابق الثالث في مسابقة "الفوز الكبير"، شاراد من كيرالا، فقد فاز بجائزة قدرها 130 ألف درهم إماراتي، ويعتزم تقاسمها مع 20 من أصدقائه. أما ستار مازيها، فبعد فوزه بجائزة قدرها 100 ألف درهم إماراتي، يعتزم اصطحاب عائلته في رحلة إلى الولايات المتحدة.