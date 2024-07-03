هندي يفوز بـ 10 ملايين درهم في"بيج تيكت"بأبوظبي
فاز "رايسر الرحمن"، وهو وافد هندي يعيش في دبي، بالجائزة الكبرى البالغة 10 ملايين درهم في سلسلة السحب المباشر Big Ticket 264 التي أقيمت في أبوظبي، عندما حالفه الحظ بشراء التذكرة رقم 078319 في 15 يونيو.
وقال الرحمن عندما اتصل به مقدما البرنامج ريتشارد وبشرى: "أنا سعيد جداً. لم أشاهد القرعة المباشرة بسبب انشغالي في أحد الاجتماعات. لقد أوقفت سيارتي للرد على المكالمة وتعرفت على الصوت الذهبي لريتشارد".
وأضاف: "بارك الله في الجميع وفي المجتمع. أعتقد أنه يجب علينا دائماً أن نفعل الخير للمجتمع وأنّ الله سيرد لك بالمثل."
وأشار الرحمن: "أنا لا أشارك التذكرة مع أي شخص آخر. كنت أشتري التذاكر منذ عام ونصف."
اشتري 2 واحصل على 3 مجاناً
وستكون الفرصة متاحة طوال هذا الشهر لأي شخص يشتري التذاكر لأن يكون واحداً من أصل 12 فائزاً مضموناً للفوز بواحدة من الجوائز النقدية العديدة في أغسطس، وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة 15 مليون درهم والجائزة الثانية البالغة قيمتها مليون درهم، سيفوز 10 فائزين آخرين بجوائز بقيمة 100 ألف درهم لكل منهم خلال السحب المباشر في 3 أغسطس.
ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال موقع Big Ticket الإلكتروني أو من خلال زيارة منافذ البيع في مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار العين. ومع ذلك، هناك عرض شراء تذكرتين والحصول على 3 تذاكر مجاناً عند الشراء من المتاجر في المطارات.