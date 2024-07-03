هندي يفوز بـ 10 ملايين درهم في"بيج تيكت"بأبوظبي

ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال موقع Big Ticket الإلكتروني أو من خلال زيارة منافذ البيع في مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار العين. ومع ذلك، هناك عرض شراء تذكرتين والحصول على 3 تذاكر مجاناً عند الشراء من المتاجر في المطارات.