هندي يعود لوطنه مع جائزة 367 ألف درهم بعد 16 عاماً في دبي

بعد أيام قليلة من تقديم المغترب الهندي إيتيانيكال بايليبابو، البالغ من العمر 56 عامًا، استقالته من شركة في دبي عمل بها لمدة 16 عامًا، أخبر أصدقاءه أنه سيشتري تذكرة لسحب سوق دبي الحرة. وكان هذا القرار مُبشّرًا.
فاز بايلي بابو وتسعة من أصدقائه، يوم الأربعاء 3 سبتمبر، بمليون دولار (3.67 مليون درهم) في سحب سلسلة مليونير الألفية 513.
قال بايلي بابو، أو بابو لأصدقائه، لصحيفة خليج تايمز عبر الهاتف: "الجائزة المالية وداعٌ مثالي، وأفضل هدية وداع". كان صوته لا يزال ينضح بالبهجة، ولم يخفّ فرحه أبدًا، حتى بعد يومين من تلقيه "الخبر السار".
كنت في الأربعين من عمري عندما وطأت قدماي دبي لأول مرة في الأول من سبتمبر/أيلول 2009، وكان لديّ حلمٌ ببناء حياة كريمة لعائلتي. وبعد ستة عشر عامًا، أودع دبي، سعيدًا ومُنجزًا،" أضاف.
يستعد بابو للعودة والاستقرار في مسقط رأسه بولاية كيرالا، وقال إنه متشوق للغاية للالتقاء بزوجته وابنتيه، البالغتين من العمر 21 و17 عامًا. وإلى جانب الإكرامية التي سيحصل عليها من وكالة القوى العاملة التي كان يعمل بها مشرفًا على موقع، سيحصل بابو على نصيبه من الجائزة الكبرى، البالغة 367 ألف درهم، والتي قال إنها ستُستخدم "لبدء مشروع تجاري صغير".
كغيرهم من المغتربين الذين يحلمون بحياة أفضل، شارك بابو وأصدقاؤه في السحب على مدار السنوات الأربع الماضية. تناوب كلٌّ منهم على وضع اسمه على بطاقة كل سلسلة. هذه المرة، كان اسم بابو - ورقم التذكرة 3068، الذي تم شراؤه عبر الإنترنت في 18 أغسطس - هو ما حسم لهم فرصة الفوز بمليون دولار.
وقال بابو إنه سيحافظ بالتأكيد على اتصال وثيق بأصدقائه - وسيستمر بعضهم في العمل في دبي، حيث أصبح لديهم الآن أساس أقوى لحياة أفضل، أصبح ذلك ممكنا بفضل التذكرة الفائزة التي اختارها بابو.
ومن بين المحظوظين الآخرين المقيمين في الإمارات الذين جعلوا أنفسهم وأصدقائهم الثلاثة أكثر ثراءً، جوبي ديفاراجان، وهو هندي يبلغ من العمر 46 عاماً ويقيم في الشارقة، والذي فاز أيضاً بمليون دولار (3.67 مليون درهم) في 3 سبتمبر.
اختار ديفاراجان عام ميلاده 1978 عندما اشترى التذكرة الفائزة عبر الإنترنت لسلسلة MM 514 في 14 أغسطس. وقد قام هو وأصدقاؤه بجمع أموالهم الإضافية لشراء تذكرة سحب يانصيب كل شهر منذ عام 2009.
وقال ديفاراجان وهو يتذكر اللحظة التي اتصل بها أحد موظفي سوق دبي الحرة لإبلاغه بالخبر: "لقد كان الأمر لا يصدق".
ديفاراجان، وهو أب لطفلين من تشيناي، يعمل مديرًا في مستشفى، حيث التقى بأصدقائه الذين أصبحوا شركاءه في السحب. صرّح لصحيفة "خليج تايمز": "لم نفز بأي جوائز ترويجية من قبل، وكانت هذه أول مرة نفوز فيها بهذا المبلغ الضخم (مليون دولار)".
وعندما سئل عن خططه لحصته من الجائزة الكبرى، قال: "سأدخرها بالتأكيد لتعليم أطفالي (ابنه في الصف الثالث عشر؛ وابنته في الصف الخامس).
وأضاف ديفاراجان، الذي يخطط لمواصلة العمل والعيش في الإمارات العربية المتحدة، أنه قد يستخدم أيضًا جزءًا من أموال الجائزة لشراء منزل أو بدء عمل تجاري صغير.