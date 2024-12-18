هندي يطلق منصة لتعلم "العربية" بعد حادثة محرجة
حتى بلغ من العمر 21 عامًا، لم يكن المغترب الهندي قمر الدين نجم الدين يجيد التحدث بالعربية. وبعد حادثة "محرجة" في محكمة الأسرة بالشارقة في عام 2011، تعهد بتعلم اللغة وتعليمها بأكثر الطرق فعالية ممكنة.
ولد ونشأ الشاب البالغ من العمر 34 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل على جوائز وتقدير لإنجازاته الأكاديمية المتميزة وتلاوة القرآن الكريم، لكنه لم تتمكن من إتقان اللغة العربية.
"كان والدي يتحدث العربية بطلاقة، وكان يساعد شقيقه في أعماله التجارية، ويساعده في كسب عملاء عرب"، كما قال. "كنت أحلم بأن أتحدث مثله ذات يوم، ولكنني لم أجرب ذلك قط".
وتذكر حادثة وقعت عام 2011 جعلته يشعر بـ"الخجل".
"ذهبت مع أختي وزوجها لتوثيق الزواج في محكمة الشارقة. وفي محاولة للاجابة على سؤال القاضي لم ـستطع التمييز بين كلمتي الزواج والزوجة،فانفجر الحضور بالضحك. وتذكر أن الحاضرين كانوا يسخرون منه لأنه كان ملتحياً، ويرتدي قبعة الصلاة، والزي الإماراتي التقليدي، ولكنه لم يستطع التمييز بين كلمتين عربيتين أساسيتين".
"لذلك، جاءتني فكرة إنشاء شيء لمساعدة الأشخاص مثلي على تعلم اللغة العربية."
وبدأ بإنشاء حساب @Goarabic على تويتر، حيث كان يغرّد بعبارات عشوائية باللغة العربية المكسرة، مما أثار سخرية بعض المستخدمين. ثم استلهم فكرة إنشاء منصة أخرى - @WeSpeakEnglish، حيث كان يبحث عن "أمناء" محليين لنشر المحتوى على أساس أسبوعي.
"كنت أقول للناس إنني أستطيع تعليمهم اللغة العربية البسيطة جدًا بناءً على التحية في مناسبات معينة، مثل "يتربى في عزكم" للمواليد الجدد."
الحساب الذي استقطب أكثر من 6200 متابع، يعرض الاستخدام اليومي للغة العربية العامية، بدءًا من حنان الفردان، المديرة العامة لمعهد اللهجة الإماراتية "رمسة".
وبالتعاون مع أكثر من 60 أميناً على مدى ثلاث سنوات، قامت @WeSpeakEnglish بنشر أكثر من ألف عبارة ليستفيد منها المتحدثون العرب وغير العرب.
وكان محمد البستكي أحد المنسقين الإماراتيين الذين ساهموا في إنشاء المنصة التي تعلم الناس كيفية قراءة الوقت باللغة العربية. وقال إن الحساب ساعد في سد الفجوة بين اللغة العربية الأكاديمية التقليدية واللغة العربية العامية التي تأتي في متناول اليد أثناء التواصل اليومي.
وقال مدير المشروع البالغ من العمر 37 عاماً في دبي: "وجدت أن العديد من الأشخاص لا يدركون الفرق بين تحديد الوقت باللغة العربية واللغة الإنجليزية".
واختتم حديثه قائلا: "نحاول دفع الناس للتحدث باللغة العربية لأن الجميع يتحدثون الإنجليزية في الوقت الحاضر، ومن الصعب متابعة اللغة العربية إذا لم يتم تعلمها في سن مبكرة".
"كان مفهوم "نتحدث العربية" هو تعليم الناس مثلي، الناس المتزوجين ولديهم أطفال ويعيشون حياة مزدحمة، والذين لن يتمكنوا من البدء في تعلم اللغة العربية من الصفر بالفصحى والقواعد الصحيحة"، قال نجم الدين.
"لذا، أردت أن أبتكر شيئًا يشجع الناس على التحدث باللغة العربية بكل ما يعرفونه، بدءًا بالتحية الأساسية مثل "صباحكم الله بالخير" (الطريقة المحلية لقول صباح الخير) و"حياكم الله" (يرحب بكم)."
ويتضمن الموقع أيضًا عبارات شائعة جديدة مثل "صباح الخير الممل"، وهي طريقة غريبة لقول "صباح الخير الممل".
تطور حساب تويتر في نهاية المطاف إلى موقع ويب دائم، letsgoarabic.com، والذي يقسم العبارات تحت أربع فئات: التحية، والوقت، والأشهر والأيام التقويمية، والفواكه.
ويصاحب كل عبارة صورة مرتبطة بها وترجمة باللغة الإنجليزية. وعندما ينقر المرء على الصورة، تظهر رسالة صوتية تقرأ العبارة المعطاة باللهجة العربية المحلية الصحيحة. ويقول نجم الدين إنه بفضل الوسائل البسيطة التي ابتكرها لتعلم اللغة العربية، انتقل من عدم التحدث باللغة العربية إلى إتقان 70% منها.
"التحية العربية جميلة جدًا وهي طريقة مفتوحة لاستكشاف اللغة بشكل أكبر من خلال التعلم على الفور."
تم تكريم نجم الدين لإنجازاته مع Go Arabic وحصل على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 ضمن فئة الإبداع. وهو يعمل حاليًا على توسيع الموقع ليشمل عبارات يومية أخرى من لهجات عربية أخرى.