هندي يطلق منصة لتعلم "العربية" بعد حادثة محرجة

الحساب الذي استقطب أكثر من 6200 متابع، يعرض الاستخدام اليومي للغة العربية العامية، بدءًا من حنان الفردان، المديرة العامة لمعهد اللهجة الإماراتية "رمسة".

وبالتعاون مع أكثر من 60 أميناً على مدى ثلاث سنوات، قامت @WeSpeakEnglish بنشر أكثر من ألف عبارة ليستفيد منها المتحدثون العرب وغير العرب.