هندي من قطر يفوز بمليون درهم في سحب"بيج تيكت"
لم يستطع الوافد من قطر "أجيثا كومار" أن يصدق الأمر، واعتقد في البداية أن الأمر عبارة عن عملية احتيال عندما تلقى المكالمة. ولم يدرك الرجل البالغ من العمر 53 عاماً أنه أصبح مليونيراً إلا بعد أن راجع الموقع الرسمي.
وأصبح كومار، الذي ينحدر أصلاً من ولاية كيرالا بجنوب الهند، أحدث الفائزين بجائزة المليون درهم إماراتي في السحب الإلكتروني لجائزة المليونير الكبرى لشهر يناير.
"لا زلت لا أستطيع أن أصدق أنني فزت - إنه أمر لا يصدق!" قال كومار.
وأضاف المحاسب الكبير الذي يقيم في قطر منذ 20 عامًا: "عندما تلقيت المكالمة لأول مرة، اعتقدت أنها قد تكون عملية احتيال، لذا قمت على الفور بالتحقق من الموقع الرسمي للتأكد. وبعد التأكد فقط، أدركت حقيقة فوزي".
وقال كومار إنه يخطط لاستثمار مكاسبه في تعليم أطفاله ودعم والديه أيضًا.
وقال كومار، الذي اكتشف شركة "بيج تيكت" من خلال الإعلانات، والذي كان يتعاون مع زملائه لشراء التذاكر كل شهر على مدى السنوات الخمس الماضية: "رسالتي للآخرين بسيطة: استمروا في تجربة حظكم - فأنتم لا تعرفون أبدًا متى ستأتي لحظتكم!"
هذه المرة، اشترى كومار التذكرة الفائزة بمفرده.
20 مليون درهم الجائزة الكبرى في فبراير
في فبراير/شباط، سيفوز أحد حاملي التذاكر المحظوظين بجائزة كبرى مذهلة تبلغ 20 مليون درهم إماراتي. وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، تتاح للمشاركين في مسابقة التذاكر الكبرى فرصة الفوز بمبلغ 250 ألف درهم إماراتي في سحوبات إلكترونية أسبوعية.
سيتم اختيار فائزين محظوظين كل أسبوع، وسيتم الإعلان عن الفائزين مباشرة على حساب Big Ticket الرسمي على TikTok في الساعة 11 صباحًا. كما سيتم نشر لحظات الفوز على قناة Big Ticket على YouTube في نفس اليوم.
وفي الوقت نفسه، عادت مسابقة الفوز الكبير – لعبة تدوير العجلة. وسيحظى المشاركون الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و23 فبراير بفرصة الاختيار لحضور السحب المباشر في 3 مارس والفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. وسيتم الكشف عن أسماء المشاركين الأربعة المؤكدين على موقع Big Ticket الإلكتروني في 1 مارس.
وتتضمن حملة فبراير أيضًا سحبين مذهلين على سيارات الأحلام. حيث سيقام سحب سيارة Maserati Grecale في 3 أبريل، بينما من المقرر أن يقام سحب سيارة Range Rover Velar في 3 مارس.