هندي من قطر يفوز بمليون درهم في سحب"بيج تيكت"

لم يستطع الوافد من قطر "أجيثا كومار" أن يصدق الأمر، واعتقد في البداية أن الأمر عبارة عن عملية احتيال عندما تلقى المكالمة. ولم يدرك الرجل البالغ من العمر 53 عاماً أنه أصبح مليونيراً إلا بعد أن راجع الموقع الرسمي.