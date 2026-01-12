هندسة الدهشة.."وين المرجان" يجمع سحر السينما وهيبة الفن

اكتشاف تدريجي

بينما لا يعتمد المنتجع على مساحة واحدة محددة، قال ليناهان إن الردهة وتجربة الوصول هما الأقرب لتجسيد الهدف العام: "لقد صُممت لخلق شعور بالدهشة والترقب، والإحساس بأن هناك قصة على وشك أن تتكشف فصولها".

وأوضح ليناهان أن هذا النهج يعني أن المنتجع صُمم ليكشف عن نفسه تدريجياً، حيث يشكل عنصر الاكتشاف جزءاً مركزياً من تجربة الضيف منذ لحظة وصوله، مؤكداً: "لا يوجد شيء بمحض الصدفة — فكل تفصيل تم النظر فيه بعناية فائقة".

وأضاف: "بدلاً من الكشف عن كل شيء دفعة واحدة، صُمم 'وين جزيرة المرجان' كسلسلة من عمليات الكشف المتتالية، وهو تصميم يحاكي لغة الجسد في التشويق والإظهار، حيث يقدم دائماً وعداً بشيء مذهل ينتظر خلف الأفق".

تأثير رأس الخيمة

يوازن أول مشروع لشركة "وين" في رأس الخيمة بين الهوية التصميمية الراسخة للعلامة التجارية والاستجابة للبيئة المحيطة.

وشرح ليناهان ذلك قائلاً: "ما سيجعلك تشعر بلمسة 'وين' بوضوح هو مستوى الحرفية والتكوين. نحن نصمم عوالم كاملة، وليس مجرد مبانٍ. هناك وضوح في النسب، وحس مسرحي، واهتمام بالتفاصيل يمكن التعرف عليه فوراً".

وتابع: "أما ما سيجعلك تشعر بلمسة رأس الخيمة فهو كيفية استجابة تلك القرارات للمكان. يعطي المنتجع الأولوية للمساحة والخصوصية والهدوء، مع توزيعات ومناظر صُممت لخلق شعور بالراحة والخصوصية بدلاً من مجرد العرض المبهر". ويمتد هذا التأكيد إلى غرف الضيوف التي صُممت كـ "مساحات متعددة الطبقات وحميمية تشعر الضيف بالسكينة والراحة".

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.