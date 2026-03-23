"هنا بدأت الحكاية".. الشارقة تستعيد أسرار البشر الأوائل قبل 125 ألف عام

أظهرت دراسة دولية جديدة أن البشر الأوائل استوطنوا "مأوى بحيص الصخري" بشكل متكرر على مدى عشرات الآلاف من السنين، مما يتحدى الافتراضات السائدة منذ فترة طويلة حول الاستيطان البشري في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية.

وكشف البحث، الذي نُشر في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" (Nature Communications)، أن المنطقة التي كان يُعتقد سابقاً أنها كانت غير مأهولة إلى حد كبير بين 60,000 و12,000 عام مضت بسبب الجفاف الشديد، قد تمت زيارتها واستيطانها في الواقع عدة مرات من قبل المجموعات البشرية المبكرة.

وتشير النتائج المستخلصة من التنقيبات داخل "مشهد فاية الأثري" (Faya Palaeolandscape) إلى وجود مراحل متعددة للوجود البشري في الموقع، تعود إلى ما يقرب من 125,000 و59,000 و35,000 و16,000 عام مضت. وكانت المراحل الثلاث الأخيرة غير موثقة سابقاً، وبذلك تسد فجوات رئيسية في السجل الأثري للمنطقة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قاد الدراسة عيسى يوسف وصباح جاسم من هيئة الشارقة للآثار، بالتعاون مع "كنوت بريتزكي" من جامعة فريدريش شيلر يينا، و"أدريان باركر" من جامعة أكسفورد بروكس، إلى جانب باحثين من جامعات ألمانية في توبنغن وفرايبورغ.

ويقول الباحثون إن الأدلة تؤكد أن المأوى الصخري لم يتم شغله خلال فترة واحدة فقط، بل كان بمثابة موقع متكرر للنشاط البشري، مما يسلط الضوء على قدرة السكان الأوائل على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.

وتشير الأبحاث البيئية القديمة الإضافية إلى أن فترات الاستيطان هذه تزامنت مع مراحل شهدت زيادة في هطول الأمطار وتوافر المياه، مما خلق ظروفاً صالحة للسكن تدعم الغطاء النباتي والحياة البشرية.

ويعد هذا أول دليل واضح يربط الوجود البشري في شبه الجزيرة العربية بين 60,000 و12,000 عام مضت بمثل هذه التغيرات البيئية. ولطالما اعتبرت منطقة جنوب شرق شبه الجزيرة العربية ممراً رئيسياً لهجرة البشر الأوائل المتجهين إلى آسيا، إلا أن النتائج الجديدة تشير إلى أن المجموعات البشرية لم تكتفِ بالمرور عبر المنطقة فحسب، بل عادت إليها واستوطنت فيها بشكل متكرر على مدى فترات طويلة.