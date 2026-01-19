هلال شعبان يزين سماء أبوظبي.. وغداً غرة الشهر

نجح علماء الفلك في دولة الإمارات، يوم الاثنين (19 يناير)، في التقاط صورة أكثر وضوحاً للهلال الذي يمثل بداية شهر شعبان الهجري، وفقاً لمركز الفلك الدولي.

وقد تم تصوير هلال شهر شعبان 1447 هـ في وقت سابق من اليوم من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي. والتقطت الصورة في تمام الساعة 11 صباحاً بتوقيت الإمارات، عندما كان القمر على بعد 6.7 درجة من الشمس.

نفذ عملية الرصد فريق يضم كلاً من: أسامة غنام، وأنس محمد، وخلفان النعيمي، ومحمد عودة.

وتأتي هذه الرؤية الأخيرة بعد مشاهدات جرت يوم الأحد (18 يناير)، عندما تم أيضاً تصوير الهلال الذي يمثل نهاية شهر رجب من أبوظبي بواسطة المرصد نفسه.

تأتي هذه الأرصاد الفلكية في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات رسمياً نهاية شهر رجب. حيث أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن يوم الاثنين يوافق نهاية شهر رجب 1447 هـ، على أن يبدأ شهر شعبان الهجري يوم الثلاثاء (20 يناير). وصدر هذا الإعلان بعد مراجعة البيانات العلمية الخاصة بهلال القمر بالتنسيق مع السلطات الفلكية المتخصصة في الدولة.

متى سيبدأ رمضان 2026؟

تستمر الشهور الهجرية إما 29 أو 30 يوماً، اعتماداً على رؤية الهلال.1 وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، ستجتمع لجان رؤية الأهلة الرسمية لتحديد الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان. فإذا شوهد الهلال في ذلك اليوم، يبدأ الشهر الفضيل في اليوم التالي.

وهذا يعني أن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ إما يوم الأربعاء (18 فبراير) أو الخميس (19 فبراير). وتشير الحسابات الفلكية هذا العام إلى أن يوم الخميس (19 فبراير) هو الموعد المرجح ليكون أول أيام شهر رمضان، لكن يظل ذلك معتمداً على رؤية الهلال.

ومع نهاية الشهر الفضيل، سيحصل سكان الإمارات على أول عطلة نهاية أسبوع طويلة لهذا العام، احتفالاً بعيد الفطر المبارك.