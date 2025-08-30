هطول الأمطار يُحيي الطبيعة في مسافي ومرباد

هل تفتقد الطقس الجميل والشعور بالمطر وهو ينزلق برفق على بشرتك؟
لا داعي للبحث أكثر، فبعض مناطق الإمارات تشهد أمطارًا غزيرة. وشهدت المنطقة الشرقية من البلاد، التي تزخر بقممها الصخرية ووديانها الخضراء، أمطارًا بعد ظهر يوم 30 أغسطس.
وجه فريق "مركز العاصفة"، المتخصصون في متابعة الأمطار محلياً، لتوثيق الحالة في منطقتي مسافي ومرباد.
شاهدوا هطول الأمطار من خلال زجاج سيارة كانت تسير في الطريق
في فيديو آخر، وثّقوا كيف تشكّلت البرك وشلالات المياه التي تدفقت بين الصخور الجبال.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في توقعاته ليوم السبت، إن السكان يمكن أن يتوقعوا درجات حرارة تتراوح بين 29 و48 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في أبوظبي ودبي إلى 46 و45 درجة مئوية على التوالي.