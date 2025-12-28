هزة أرضية خفيفة في"مسندم" تصل أصداؤها للإمارات

ضرب زلزال بقوة 2.9 جنوب مسندم يوم الأحد، 28 ديسمبر، وفقًا لتسجيلات شبكة الزلازل الوطنية التابعة للمركز الوطني للأرصاد.
تم تسجيل الزلزال في الساعة 4:44 صباحًا بتوقيت الإمارات وضرب على عمق 5 كم/ساعة.
شعر سكان الإمارات بالزلزال بشكل طفيف ولم يكن له تأثير في البلاد، كما كشف المركز الوطني للأرصاد.
تقع مسندم جنوب مضيق هرمز وتُحكم بشكل رئيسي من قبل عمان كمحافظة مسندم، مع أجزاء معينة تُحكم من قبل الإمارات، بما في ذلك رأس الخيمة وأجزاء من دبا.
مع تعرض دول مجاورة مثل إيران والعراق وعمان للزلازل بشكل متكرر، تُشعر الهزات أحيانًا في الإمارات. في 4 نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 4.6 جنوب مسندم، وشُعرت الهزات في الإمارات.
في 17 ديسمبر، ضرب زلزال بقوة 4.3 إحدى محافظات السعودية خلال ساعات الصباح الباكر، لكنه لم يكن له تأثير في الإمارات.
وفي الوقت نفسه، في 1 ديسمبر، ضرب زلزال بقوة 3.3 البحرين في الساعات الأولى، دون تأثير يُشعر به في الإمارات.
كما ضرب زلزال بقوة 5.0 العراق في 22 نوفمبر، وحدث على عمق 30 كم، دون تأثير على الإمارات.
في أغسطس الماضي، ضرب زلزال بقوة 2.2 منطقة مدحاء في عمان. مدحاء هي جيب عماني صغير داخل الإمارات العربية المتحدة. تقع تقريبًا في منتصف الطريق بين شبه جزيرة مسندم وبقية عمان، محاطة بالفجيرة. على الرغم من كونها معزولة جغرافيًا داخل الإمارات، تعتبر مدحاء جزءًا من عمان وتدار من محافظة مسندم.
على الرغم من أن الإمارات ليست في منطقة زلازل رئيسية، إلا أنها تشهد أحيانًا هزات طفيفة. وذلك لأنها تقع بالقرب من سلسلة جبال زاغروس — واحدة من أكثر المناطق الزلزالية نشاطًا في العالم.
في 22 أغسطس، ضرب زلزال بقوة 3.3 منطقة صفد في الفجيرة.
في مقابلة سابقة مع خليج تايمز، أوضح عالم زلازل في المركز الوطني للأرصاد أن سلسلة زاغروس، التي تمتد عبر إيران والعراق، تسجل نشاطًا زلزاليًا متكررًا، وأحيانًا تنتج زلازل قوية.
قال محمد الحسني، رئيس قسم مراقبة الزلازل بالإنابة في المركز الوطني للأرصاد، لـخليج تايمز خلال مقابلة حصرية: “هذه الأحداث، رغم أنها غالبًا ما تتركز على بعد مئات الكيلومترات، يمكن أن تنتج هزات قد يشعر بها في أجزاء من الإمارات، خاصة في الإمارات الشمالية.”