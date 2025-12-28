هزة أرضية خفيفة في"مسندم" تصل أصداؤها للإمارات

قال محمد الحسني، رئيس قسم مراقبة الزلازل بالإنابة في المركز الوطني للأرصاد، لـخليج تايمز خلال مقابلة حصرية: “هذه الأحداث، رغم أنها غالبًا ما تتركز على بعد مئات الكيلومترات، يمكن أن تنتج هزات قد يشعر بها في أجزاء من الإمارات، خاصة في الإمارات الشمالية.”