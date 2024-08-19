هزة أرضية خفيفة دون تأثير على الإمارات
ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر بحر عمان، الأحد 18 أغسطس، وفقاً لتقارير من محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات.
وتم تسجيل الهزة بالقرب من سواحل دبا عند الساعة 12:14 ظهراً بتوقيت الإمارات، حيث شعر السكان بالهزة التي وقعت على عمق خمسة كيلومترات، ورغم شعور السكان بها، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الهزة "لم يكن لها أي تأثير على الإمارات".
كما تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في الإمارات يوم 8 يونيو، في منطقة مسافي عند الساعة 11:01 مساء.
وفي 29 مايو، شعر السكان في الإمارات أيضاً بهزات أرضية ناتجة عن زلازل طفيفة ضربت بحر عمان. حيث ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل رأس الخيمة في الساعة 12:12 من صباح الأربعاء 29 مايو، تبعه زلزال آخر بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 1:53 من صباح اليوم نفسه.
كما لوحظ أنه في 17 مايو حدثت هزة خفيفة بقوة درجة على مقياس ريختر الإمارات. وقد حدثت الهزة في منطقة الحلاة عند الساعة 9:57 مساءً بتوقيت الإمارات وعلى عمق 5 كيلومترات. تقع منطقة الحلاة في الفجيرة بالقرب من وادي الطيبة.
ورغم أن الإمارات العربية المتحدة تسجل هزات أرضية بين الحين والآخر، إلا أن خبراء الزلازل طمأنوا المواطنين بأنه لا داعي للقلق من وقوع زلازل في المنطقة.