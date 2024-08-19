هزة أرضية خفيفة دون تأثير على الإمارات

وتم تسجيل الهزة بالقرب من سواحل دبا عند الساعة 12:14 ظهراً بتوقيت الإمارات، حيث شعر السكان بالهزة التي وقعت على عمق خمسة كيلومترات، ورغم شعور السكان بها، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الهزة "لم يكن لها أي تأثير على الإمارات".

كما تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في الإمارات يوم 8 يونيو، في منطقة مسافي عند الساعة 11:01 مساء.