هزة أرضية خفيفة بقوة 1.2 ريختر تضرب الفجيرة

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فقد شعر السكان بالهزة "بشكل طفيف" لكنه لم يؤثر على المنطقة.

يُذكر أن هزة بقوة 2.3 درجة قد ضربت منطقة مسافي في الفجيرة في 1 سبتمبر، وقبلها تم تسجيل هزة بقوة 3.0 درجة بالقرب من سواحل دبا في 18 أغسطس، كما تم تسجيل هزة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في الإمارات في 8 يونيو في مسافي عند الساعة 11:01 مساءً.

وفي 29 مايو، شهد سكان الإمارات أيضاً هزات أرضية ناجمة عن زلازل طفيفة ضربت بحر عمان. حيث وقعت هزة بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من سواحل رأس الخيمة، تلتها هزة آخرى بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر.