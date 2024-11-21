هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر جنوب إيران وعدم تأثر الإمارات
سجلت الشبكة الزلزالية الإماراتية، صباح اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
تم رصد الهزة في الساعة 8:59 صباحاً بتوقيت الإمارات، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن الهزة لم تؤثر على الإمارات رغم قربها من إيران.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن سكان الإمارات لم يشعروا بالهزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، شرح أحد خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية كيفية وأسباب شعور البلاد أحياناً ببعض الهزات الأرضية القادمة من جنوب إيران.
قال خبير الزلازل محمد الحسني إنه على الرغم من أن الإمارات لا تقع في منطقة زلازل كبيرة، إلا أنها تقع بالقرب من سلسلة جبال زاغروس الإيرانية، التي تعد واحدة من أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً في العالم.
وأضاف الحسني: "نحن جزء من الصفيحة العربية التي تتحرك نحو صفيحة يوجين، وحركة هاتين الصفيحتين تسبب الزلازل في جنوب إيران في جبال زاغروس، ويعد هذا المصدر الزلزالي الأول حول الإمارات".