هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر جنوب إيران وعدم تأثر الإمارات

قال خبير الزلازل محمد الحسني إنه على الرغم من أن الإمارات لا تقع في منطقة زلازل كبيرة، إلا أنها تقع بالقرب من سلسلة جبال زاغروس الإيرانية، التي تعد واحدة من أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً في العالم.

وأضاف الحسني: "نحن جزء من الصفيحة العربية التي تتحرك نحو صفيحة يوجين، وحركة هاتين الصفيحتين تسبب الزلازل في جنوب إيران في جبال زاغروس، ويعد هذا المصدر الزلزالي الأول حول الإمارات".