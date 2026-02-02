هزاع المنصوري: عصر "الاستيطان الفضائي" الإماراتي بدأ

تنتقل الإمارات العربية المتحدة بتركيزها من المهام الفضائية قصيرة المدى إلى بناء وجود مستدام طويل الأمد خارج الأرض — وهي خطوة تهدف إلى تطوير جيل جديد من رواد الفضاء العرب ذوي الاستقلالية العالية والمهارة في الذكاء الاصطناعي (AI)، وفقًا للرائد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.
تحدث المنصوري مطولاً عن طموحات الإمارات الفضائية، وحدد رؤية طويلة الأمد ترتكز على التزام الإمارات العربية المتحدة لمدة 15 عامًا ببوابة القمر واستراتيجيتها الأوسع للمريخ 2117.
خلال جلسة بعنوان طريق الحرير الفضائي: رسم طموح عربي في منتدى القادة العرب الشباب، قال المنصوري إن هذه المرحلة التالية من الاستكشاف تتطلب إعادة تفكير أساسية في تدريب رواد الفضاء، والتعاون الدولي، ودمج التقنيات المتقدمة.
“نحن ننتقل من مفهوم الزيارات المؤقتة إلى مرحلة جديدة من الاستيطان طويل الأمد في الفضاء،” قال المنصوري، مؤكداً أن المسافات الهائلة المعنية تتطلب فئة جديدة من رواد الفضاء.
على عكس محطة الفضاء الدولية، التي تدور على بعد حوالي 400 كيلومتر من الأرض، فإن المحطة القمرية المخطط لها ستكون على بعد حوالي 450,000 كيلومتر من الأرض، كما أشار.
“هذه المسافة تؤثر على كل شيء،" أضاف. "إنها تتطلب مستوى جديدًا من الاستقلالية. يجب أن يتمتع رواد الفضاء بالقدرة على التفكير النقدي والتصرف كقادة، واتخاذ قرارات حاسمة في المحطة القمرية دون الرجوع باستمرار إلى التحكم الأرضي.”
تطلعاً إلى مهام القمر والمريخ، أكد المنصوري على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في البيئات التي لا يمكن فيها التواصل في الوقت الفعلي مع الأرض. “يجب أن نمتلك القدرة على فهم لغة الذكاء الاصطناعي وتسخيرها بامتياز للمهام المستقبلية،” قال، كاشفاً أن رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يعملون بالفعل مع نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات.
يتم تعزيز هذه الرؤية لاستكشاف الفضاء العميق بجهود موازية في المنطقة، لا سيما سعي عُمان لإنشاء أول ميناء فضائي تجاري في العالم العربي.
السيد عزان بن قيس آل سعيد، مؤسس شركة الإطلاق العمانية إطلاق، قدم تفاصيل عن تطوير ميناء إطلاق الفضائي، الذي يهدف إلى توفير مسار سريع إلى المدار لشركات الأقمار الصناعية العالمية التي تواجه تأخيرات طويلة في مواقع الإطلاق التقليدية.
لقد حدد فجوة حرجة في سوق الإطلاق العالمي، الذي يهيمن عليه حاليًا عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين.
“هناك قائمة انتظار طويلة جدًا للأقمار الصناعية التي تنتظر الوصول إلى المدار. نحن في وضع رائع لمنح الشركات مسارًا سريعًا،” قال. “في الوقت الحالي، يسيطر سوق الإطلاق الأمريكي على أكثر من 90 بالمائة من جدول الإطلاق العالمي. تحاول الشركات من أوروبا وحول العالم السيطرة على مصير إطلاقها الخاص.”
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للميناء، القريب من خط الاستواء، يوفر ميزة كبيرة، وأن المشروع يتجاوز مجرد عمليات الإطلاق. تتضمن الرؤية إنشاء “وادي الفضاء” في الدقم، وهي منطقة متكاملة لدعم مجموعة واسعة من الأعمال التجارية اللاحقة.
“النظام البيئي اللاحق لا يقل أهمية عن الإطلاق نفسه،” أشار. “نريد أن نرى رواد الأعمال، حتى أولئك الذين ليس لديهم خلفية في هندسة الصواريخ، يشاركون في أنشطة مثل معالجة البيانات، والخدمات اللوجستية، أو حتى توفير وقود فضائي. عندما نطلق أول صاروخ لنا من الدقم، سيرسل ذلك رسالة بأن هذا حقيقي.”
معًا، من خلال الجمع بين المهام العلمية للفضاء العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية للإطلاق التجاري لسلطنة عمان، تعمل المنطقة على إنشاء سلسلة قيمة متكاملة للاستحواذ على حصة كبيرة من الاقتصاد الفضائي العالمي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
“عندما تكون في شراكة دولية، فماذا ستقدم؟” سأل المنصوري. “هل ستقدم رواد فضاء مدربين؟ صناعات فضائية؟ منصات إطلاق؟ يجب أن تكون جزءًا نشطًا من النظام.”
تعتبر هذه الرؤية المشتركة للقدرة السيادية والتعاون الإقليمي ضرورية لبناء إرث مستدام وإلهام جيل جديد للقيادة في قطاع الفضاء.
