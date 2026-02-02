هزاع المنصوري: عصر "الاستيطان الفضائي" الإماراتي بدأ

تنتقل الإمارات العربية المتحدة بتركيزها من المهام الفضائية قصيرة المدى إلى بناء وجود مستدام طويل الأمد خارج الأرض — وهي خطوة تهدف إلى تطوير جيل جديد من رواد الفضاء العرب ذوي الاستقلالية العالية والمهارة في الذكاء الاصطناعي (AI)، وفقًا للرائد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.

تحدث المنصوري مطولاً عن طموحات الإمارات الفضائية، وحدد رؤية طويلة الأمد ترتكز على التزام الإمارات العربية المتحدة لمدة 15 عامًا ببوابة القمر واستراتيجيتها الأوسع للمريخ 2117.

خلال جلسة بعنوان طريق الحرير الفضائي: رسم طموح عربي في منتدى القادة العرب الشباب، قال المنصوري إن هذه المرحلة التالية من الاستكشاف تتطلب إعادة تفكير أساسية في تدريب رواد الفضاء، والتعاون الدولي، ودمج التقنيات المتقدمة.

“نحن ننتقل من مفهوم الزيارات المؤقتة إلى مرحلة جديدة من الاستيطان طويل الأمد في الفضاء،” قال المنصوري، مؤكداً أن المسافات الهائلة المعنية تتطلب فئة جديدة من رواد الفضاء.

على عكس محطة الفضاء الدولية، التي تدور على بعد حوالي 400 كيلومتر من الأرض، فإن المحطة القمرية المخطط لها ستكون على بعد حوالي 450,000 كيلومتر من الأرض، كما أشار.

“هذه المسافة تؤثر على كل شيء،" أضاف. "إنها تتطلب مستوى جديدًا من الاستقلالية. يجب أن يتمتع رواد الفضاء بالقدرة على التفكير النقدي والتصرف كقادة، واتخاذ قرارات حاسمة في المحطة القمرية دون الرجوع باستمرار إلى التحكم الأرضي.”